Samahara Lobatón confirma que su bebé ya salió de UCI y agradece a Dios: "Pronto a casa"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón se siente más aliviada respecto a la salud de su hijo, ya que hace unas horas confirmó que ya no se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, aún permanece hospitalizado para lograr una recuperación óptima, debido a que viene saliendo de una neumonía que se le complicó desde hace aproximadamente una semana.

Samahara feliz por la recuperación de su hijo

La hija de Melissa Klug utilizó sus redes sociales para contar que se encuentra muy feliz, ya que la salud de su pequeño Asael ha mejorado mucho en los últimos días, tanto así que fue retirado de UCI. También aseguró que está muy pendiente de su hijo mientras permanece internado, y que lo que más anhela es tenerlo en casa.

"Asael ya está fuera de UCI, pero hospitalizado en una clínica. Yo estoy con él 24/7. Yo les contaré, ya no falta nada para estar en casa", escribió Samahara con varios emojis de corazón que demostraban lo feliz que está con la noticia.

Lobatón también demostró que es fiel creyente, por lo que no dudó en agradecer a Dios por la mejoría de su pequeño. "Dios, tú eres mi Dios de Milagros", agregó, adjuntando una foto donde el pequeño Asael aparece tomando biberón en una camilla.

Hijo de Samahara se recupera

Unas horas más tarde, Samahara también publicó una foto de Asael durmiendo en la camilla y nuevamente dejó claro que lo más importante para ella es que se recupere pronto y pueda llevárselo a casa. "Pronto a casa", concluyó.

¿Qué tenía el hijo de Samahara?

La hija de Melissa Klug se presentó hace unos días en el programa 'Arriba mi gente' y, entre lágrimas, confirmó que su bebé no había mostrado mejoría a pesar del paso de los días. Samahara también contó el diagnóstico exacto de Asael y cómo fue que llegó a enfermar de gravedad.

"Por más que yo haga una burbuja en mi casa, los gérmenes salen. Mi hijita chiquita lo contagió de gripe. Es un bebé prematuro y no tiene las defensas que debería tener. Nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra. Tiene bronquiolitis y neumonía severa, y está entubado en UCI porque no puede respirar por sí solo", indicó.

Tras días de angustia, Samahara Lobatón respira más tranquila al ver la evolución favorable de su hijo. Aunque Asael continúa hospitalizado, haber salido de UCI representa un gran avance. La influencer se mantiene a su lado y espera pronto llevarlo a casa completamente recuperado.