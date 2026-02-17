Alejandra Baigorria asegura que Said Palao está desesperado por tener un hijo: "Quiere que sea hombre"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en 2025, después de varios años de relación. Tras su matrimonio, muchos se preguntaban cuándo formarían una familia, ya que la empresaria siempre ha mostrado el deseo de convertirse en madre. Sin embargo, esta vez aseguró que su esposo es el más interesado en volver a ser papá.

Alejandra dice que Said está desesperado por ser padre

La popular 'Gringa de Gamarra' fue entrevistada por un programa local de espectáculos para consultarle cómo iban sus planes de convertirse en madre por primera vez junto a su esposo.

Recordemos que hace unos días mostró los resultados de un chequeo de fertilidad, donde el ginecólogo le explicó que está en óptimas condiciones para poder embarazarse, sin necesidad de utilizar los óvulos que había congelado hace algunos años. Sin embargo, en recientes declaraciones indicó que Said es el más emocionado.

"Él está feliz. Él ya quería hace rato. Me dijo: 'Deja tus pastillas', y yo le digo: 'No, yo quiero que el doctor me lo diga'. Yo soy más perfeccionista en eso, pero él está desesperado", dijo a los periodistas.

Según Alejandra, el chico reality desea con todas sus fuerzas tener un bebé varón. " Aunque ustedes no crean, él es el más desesperado por su hijo. Él quiere su hijo y quiere que sea hombre , pero bueno, que salga lo que Dios quiera", sentenció.

El chequeo de Alejandra Baigorria

La popular 'Gringa de Gamarra' publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, mostrando todo el proceso de fertilidad que realizó a sus 37 años para poder quedar embarazada este año. La evaluación incluyó una ecografía que fue emocionante tanto para ella como para sus fans.

"Este año queremos el baby, así que he venido a hacerme una revisión completa para que nos cuenten cómo están mis óvulos y poder intentarlo de forma natural y no usar los congelados. Vamos a ver qué nos dicen, estoy súper nerviosa", dijo la empresaria en un inicio.

Enseguida, se mostraron videos de Alejandra siendo atendida por un reconocido ginecólogo especializado en fertilidad. Después de realizar los análisis correspondientes, le dio la sorpresa que la dejó con una gran sonrisa en el rostro, ya que está en las mejores condiciones para quedar embarazada de forma tradicional.

De esta manera, Alejandra dejó claro que convertirse en madre es un sueño que sigue firme en su vida, pero aseguró que prefiere hacerlo con responsabilidad. Mientras tanto, Said se muestra ansioso y emocionado por la llegada de su futuro hijo, dejando en evidencia que ambos atraviesan una etapa llena de ilusión compartida.