Xiomy Kanashiro filtra clips privados con Jefferson Farfán y él reacciona: "Muy fuerte ese video"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de su celebración por un año de relación, Xiomy Kanashiro sorprendió al filtrar clips privados junto a Jefferson Farfán, desatando una ola de reacciones en redes sociales y provocando que el propio exfutbolista no se quedara callado y respondiera públicamente al romántico video.

Xiomy Kanashiro filtra clips privados con Jefferson Farfán

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro vienen atravesando uno de los momentos más sólidos de su vida sentimental. La pareja acaba de cumplir un año de relación y, para celebrarlo, decidió viajar a Colombia.

La popular 'Chinita' soltó en sus redes sociales un video inédito que dejó a todos en shock. En las imágenes se le ve feliz, suelta y cantando 'Café con ron' de Bad Bunny, mientras se van colando clips recontra románticos y momentos bien privados que vivió junto a Jefferson Farfán.

Pero lo que más sorprendió fue que el video no se grabó en cualquier lugar, sino durante su paso por Barú y Cartagena, dos de los destinos más exclusivos del Caribe.

Jefferson Farfán reacciona a los clips de Xiomy Kanashiro

Luego de que la publicación comenzara a acumular reacciones, fue el propio Jefferson Farfán quien decidió comentar el post de su pareja, en tono de broma y con una frase que rápidamente fue replicada por los fans. "Muy fuerte ese video amor. Que empiecen las pujaderas", escribió el exfutbolista.

La respuesta de Xiomy Kanashiro no se hizo esperar y dejó ver el buen momento que atraviesan como pareja: "La pasamos hermoso mi vida, oñoooo", contestó la influencer.

Jefferson Farfán y su lujoso regalo a Xiomy Kanashiro

Precisamente en el video que compartió Xiomy Kanashiro hubo un detalle que no pasó desapercibido para nadie. En medio de las imágenes por su primer año de relación, la bailarina dejó entrever que Jefferson Farfán la sorprendió con un lujoso obsequio: un reloj de la exclusiva marca Cartier.

Aunque el accesorio aparece apenas unos segundos en el clip, fue más que suficiente para que todos los seguidores de Xiomy Kanashiro identificaran de inmediato la firma de lujo y llenaran la publicación de comentarios, resaltando el costoso y romántico gesto que tuvo el exfutbolista por su primer aniversario juntos.

De esta manera, Xiomy Kanashiro volvió a acaparar la atención al filtrar clips privados con Jefferson Farfán desde su reciente viaje por Colombia, generando una inmediata reacción del exfutbolista y confirmando públicamente el buen momento que atraviesan en su relación.