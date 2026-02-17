Suheyn Cipriani rompe en llanto al hablar sobre su ruptura con Macarius: "Me ha afectado mucho"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani se pronunció por primera vez tras terminar su relación con el streamer Macarius un día antes de San Valentín. La modelo no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre el difícil momento que está pasando por la decepción amorosa. Sin embargo, resaltó que el creador de contenido nunca fue malo con ella y que no hubo terceras personas en su separación.

Suheyn llora por Macarius y habla de su ruptura

La modelo se presentó en la más reciente edición del programa Magaly TV, la firme y, cuando apenas estaba empezando a explicar que su relación terminó por la distancia, se le quebró la voz y no pudo continuar hablando. Magaly supo sobrellevar la situación y pidió que le acercaran un vaso de agua.

Cipriani se repuso rápidamente y explicó que se siente muy susceptible en este momento. "Es un tema muy reciente para mí, entonces me ha afectado mucho. Estoy muy sensible y me da pena llorar así, qué vergüenza", dijo.

Enseguida, explicó que Macarius es un buen chico y que no hubo un tema de infidelidad de por medio en su separación. Resaltó que el streamer es una persona muy trabajadora, pero posiblemente le falta madurez o no la ve como la persona adecuada para formalizar un romance.

"Me duele que me vean triste, pero yo sé que tal vez él no estuvo lo suficientemente enamorado de mí como para hacer esas cosas (venir a visitarme a Perú)", dijo Suheyn con la voz entrecortada.

Finalmente, confesó que, tras la ruptura, volvieron a hablar ayer por última vez y, al no llegar a un acuerdo, decidieron alejarse para sanar sus heridas, insinuando que él no está listo para llevar una relación con una figura pública.

¿Cómo anunció su ruptura?

El pasado 13 de febrero y durante el cumpleaños de su hija, Suheyn Cipriani decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental durante una transmisión en vivo, donde confirmó el final de su relación con el creador de contenido Macarius.

Según relató la conductora del programa Esto sí es amor, fue él quien tomó la decisión de terminar el romance y lo hizo en una fecha que, para ella, era importante. "En el cumpleaños de mi hija", expresó.

Es así que, entre lágrimas y con la voz entrecortada, Suheyn dejó claro que la ruptura con Macarius no estuvo marcada por traiciones, sino por diferencias y distancia. Aunque aún le duele, decidió priorizar su bienestar y cerrar este capítulo, dejando abierta la posibilidad de sanar lejos del foco público.