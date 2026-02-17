¿Y Christian Cueva? Pamela López se 'casa' con Paul Michael: "Ser felices en esta y otra vida más"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Aunque todavía sigue casada con Christian Cueva, Pamela López dejó a todos con la boca abierta al 'casarse' con Paul Michael durante una entrevista, donde no solo recrearon una boda, sino que también contaron cómo empezó su historia, por qué decidieron dar el siguiente paso y cómo viven hoy su relación.

Así nació la historia entre Pamela López y Paul Michael

La escena se dio durante su participación en el podcast Enrique, cámara, acción, conducido por Enrique Neira, donde la pareja decidió abrir su corazón y contar, paso a paso, cómo empezó todo.

Según relató la propia Pamela López, su primer encuentro con Paul Michael se dio en una discoteca, cuando él todavía formaba parte de Combinación de la Habana.

Fue el cantante quien dio el primer paso. "Una cosa llevó a lo otro", comentó Paul Michael, dejando en claro que el acercamiento se dio de manera natural y sin mayores planes previos.

Pamela también fue sincera al contar cómo es su relación en el día a día. Reconoció que él "a veces es un poquito terco", pero remarcó que siempre la engríe y la cuida.

Entre sus rutinas, revelaron que hacen contenido juntos, juegan ludo cada uno desde su casa, van a la playa y conversan de todo. Incluso, Paul bromeó diciendo que también hablan "de la vida y de los extraterrestres". "Él tiene un corazón de oro", resaltó la trujillana al describir a su actual pareja.

El inesperado 'matrimonio' de Pamela López y Paul Michael

Sin embargo, el momento más comentado de la entrevista llegó cuando el conductor les consultó directamente si el matrimonio está dentro de sus planes a futuro, considerando que Pamela López aún está casada con el futbolista Christian Cueva.

De manera sorpresiva, Enrique Neira sacó un velo de novia y un ramo de flores, se los colocó a Pamela y los invitó a recrear una ceremonia. Metido completamente en el papel, Paul Michael lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Te has tardado 27 años en llegar a mi vida".

Segundos después, ambos empezaron a "jugar" a que se encontraban frente al altar. El cantante incluso agradeció al público imaginario que asistía a su boda y, con total seriedad, pronunció unas palabras que emocionaron a Pamela.

"Decirte, Pamela López, que quiero estar contigo en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Quiero que seas la última mujer en mi vida, que estés conmigo para siempre y poder ser felices en esta y en otra vida", expresó.

Visiblemente conmovida, Pamela López no dudó en responderle con un contundente "Sí, acepto", antes de besarlo frente a cámaras. Acto seguido, Paul Michael se arrodilló y le entregó un anillo.

Para cerrar el momento con un toque de humor, la popular 'Kitty Pam' mordió el anillo para comprobar que realmente fuera de diamante. Luego, fue ella quien tomó la palabra: "Mira, Paul Michael, agradezco a Dios por ponerte en mi camino. No pensé que iba a encontrar el amor nuevamente", confesó.

Así, aunque Pamela López todavía continúa legalmente casada con el futbolista Christian Cueva, la empresaria sorprendió al protagonizar una 'boda' con Paul Michael en plena entrevista.