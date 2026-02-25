¡Insólito! Muere influencer que se se hizo más de 50 CIRUGÍAS para parecerse a Kim Kardashian

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El influencer británico Jordan James Parke murió el pasado 18 de febrero de 2026 en Londres, a los 34 años, en circunstancias que aún generan interrogantes. Conocido por su radical transformación física para parecerse a Kim Kardashian, su fallecimiento ha causado conmoción entre seguidores y detractores.

¿Qué le pasó a Jordan James?

Según información que recolectaron medios internacionales, el deceso ocurrió en un complejo residencial de Canary Wharf, donde los servicios de emergencia acudieron tras recibir el reporte de un hombre inconsciente dentro del edificio Lincoln Plaza. Aunque los paramédicos llegaron rápidamente, Parke fue declarado muerto en el lugar, sin que se pudiera hacer nada para salvarle la vida.

Asimismo, la Policía Metropolitana, el caso está siendo tratado por ahora como una muerte "inexplicable". Sin embargo, una de las principales líneas de investigación apunta a que el influencer podría haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético poco antes de fallecer, lo que ha encendido las alarmas en torno a la industria estética.

En medio de las pesquisas, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. Sin embargo, ambos quedaron en libertad bajo fianza, mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas para esclarecer qué ocurrió exactamente en las horas previas a su muerte.

Amigos y familiares lamentan su muerte

Poco después de lo sucedido, la noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde su hermana expresó el profundo dolor que atraviesan.

"Simplemente no tengo palabras para comprender esto. Este será el mensaje más difícil que tendré que escribir. Nuestro hermoso, divertido y maravilloso Jordan James Parke falleció el miércoles 18 de febrero de 2026. Como familia estamos en shock y con el corazón roto", escribió, reflejando el impacto de una pérdida que ha dejado un vacío difícil de asimilar.

Recordemos que, Parke se hizo famoso por invertir más de 130 mil libras en más de 50 intervenciones quirúrgicas con el objetivo de transformar su apariencia. Ahora, mientras se esperan los resultados de la autopsia, su muerte no solo enluta a sus seres queridos, sino que también podría reabrir el debate sobre los límites y la regulación de los procedimientos estéticos.

Es así que, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y se esperan los resultados oficiales, la muerte de Jordan James Parke deja más preguntas que respuestas. Su caso no solo enluta a su familia y seguidores, sino que también vuelve a poner bajo la lupa los riesgos y controles en la industria estética.