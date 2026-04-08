Tula Rodríguez: Así luce la hija de la actriz luego de su delicada operación en el rostro

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de enfrentar una complicada operación, la hija de Tula Rodríguez, Valentina Carmona, mostró su evolución y recibió el cariño de seguidores y fans. Asimismo, la conductora compartió orgullosa cómo su niña va recuperando la sonrisa y su rutina tras la intervención quirúrgica.

La complicada cirugía y recuperación de Valentina

Tras semanas alejada de las cámaras, Valentina, hija de Tula Rodríguez, reapareció en las redes de su madre para mostrar que la recuperación de su delicada operación sigue marchando de maravilla.

Valentina se sometió a una cirugía ortognática con el objetivo de lograr mayor simetría facial, una intervención que Tula Rodríguez calificó de "súper invasiva" y que mantuvo a madre e hija en un estado de tensión y cuidado constante.

En el video compartido por Tula, se les ve disfrutando de un día en la playa, aunque la conductora de televisión recordó que la joven debía continuar con sus terapias. "Nosotras estamos en la playa, pero estamos por regresar hoy a casa o mañana temprano, porque Valicha tiene terapias", expresó la actriz.

Hija de Tula Rodríguez agradece el cariño de sus fans

Más allá de mostrar avances en su recuperación, Valentina Carmona aprovechó sus redes sociales para expresar su gratitud a quienes la acompañaron durante este proceso delicado.

"Hola a todos. Quiero darles las gracias por sus tan lindos mensajes, buenos deseos y oraciones. Mi mamá me contó que muchas personas la acompañaron con sus comentarios mientras yo estaba en sala de operación", escribió la joven.

¿Qué enfermedad padece la hija de Tula Rodríguez?

A inicios de marzo, Tula Rodríguez compartió que su hija Valentina nació con atresia aural, una condición congénita que se caracteriza por la ausencia o malformación del conducto auditivo y de la oreja.

En su caso, la afección implicó la falta de la oreja derecha, lo que llevó a la familia a buscar alternativas médicas desde temprana edad para asegurar su bienestar y desarrollo.

Con el paso de los años, los especialistas también identificaron una asimetría facial, consecuencia del desarrollo óseo de Valentina. "Sabíamos que tenía una asimetría facial y que íbamos a tener que hacer una operación cuando ella ya tenga todo el sistema óseo 100% desarrollado", detalló Tula Rodríguez.

Así, la hija de Tula Rodríguez reapareció tras su delicada operación en el rostro mostrando que la recuperación avanza de manera positiva. Valentina Carmona agradeció el cariño de sus seguidores y continúa con sus terapias.