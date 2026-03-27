Plan "Semana Santa Segura 2026": Óscar Arriola recomienda no publicar actividades o viajes en redes sociales

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se pronunció entorno a la presentación del Plan de Operaciones "Semana Santa Segura 2026"; en el marco de la actual crisis de inseguridad ciudadana. Al respecto, la autoridad policial brindó algunas recomendaciones a la ciudadanía para el próximo feriado largo.

Trabajo articulado para Semana Santa

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, desde el Cercado de Lima, Arriola Delgado detalló que desde el Gobierno se ha dispuesto desplegar a 50 mil efectivos policiales en distintos puntos con la finalidad de que fortalecer los trabajos de seguridad e inteligencia.

Dicho despliegue se ejecutará desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril y busca garantizar la seguridad tanto de la propia ciudadanía peruana como de los extranjeros que, posiblemente, viajen a territorio peruano para Semana Santa; esto en cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

En esa línea, indicó que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), serenazgos municipales y bomberos se encuentran resguardando las iglesias que son concurridas durante la Semana Santa. "Están siendo cubiertas muy advertidas", precisó.

Asimismo, Arriola indicó que por parte de las autoridades mantienen la recomendación de que la ciudadanía evite publicar, en sus diversas redes sociales, información de las actividades, viajes y más detalles sobre estas situaciones debido a que malhechores podrían aprovechar y concretar un acto delictivo.

"La recomendación es siempre tratar de minimizar la información que uno deja en sus redes personales, respecto de las actividades, de los programas, de las asistencias porque también recordemos que algunas de estas redes son visitadas por gente de mal vivir, inescrupulosas, delincuentes en estricto y que pueden aprovecharse como ya se ha podido detectar", dijo a la prensa, este viernes 27 de marzo.

Agradeció a autoridades del Ejecutivo

Arriola ratificó el compromiso de parte de las autoridades en combatir la inseguridad ciudadana. Además, expresó su agradecimiento al premier Luis Arroyo, al ministro del Interior, José Zapata y al ministro de Comercio Exterior, José Reyes, por haber asistido a dicha actividad en donde se presentó dicho plan.

Cabe mencionar que, por su parte, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) indicó que el Gobierno busca que la ciudadanía en general desarrolle sus actividades en "paz y tranquilidad", por lo que se realizará el trabajo articulado respectivo.

Es así como, las autoridades del Ejecutivo presentaron el plan "Semana Santa Segura 2026", el cual contará con un despliegue policial en distintas zonas del país, con la finalidad de que brinden la seguridad y protección tanto a la ciudadanía como a los extranjeros.