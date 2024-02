"Le grité 'oye, soy cheverengue' y se fue": Arturo Álvarez forcejeó con ladrones y así salió intacto

En una entrevista con el diario Trome, el humorista Arturo Álvarez contó una experiencia que tuvo cuando estaba caminando por Miraflores en horas de la madrugada el último martes, 6 de febrero. Pasó por uno de los mayores sustos de su vida, pues forcejeó con dos ladrones por su celular.

Cuenta que el acontecimiento ocurrió cuando estaba volviendo de un show y que, sin ser consciente de la hora a la que había llegado, fue a comprarse una gaseosa, cuando de repente lo rodearon entre ambas personas.

"Regresé de un show y me bajé a unas dos cuadras de mi casa para comprar una gaseosa, y de pronto aparecieron dos tipos. Uno me arranchó el celular que lo tenía en la mano y el otro quiso bolsiquearme, pero me resistí y forcejeamos", mencionó el artista.