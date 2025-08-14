Leslie Shaw lanza picante comentario sobre cómo Mayra Goñi vivía en Miami: "Usaba la tarjeta..."

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw volvió a encender la polémica tras su aparición en Magaly TV, La Firme, soltando una revelación que dejó a todos boquiabiertos sobre cómo Mayra Goñi habría financiado su vida en Miami.

Leslie Shaw arremete contra Mayra Goñi

La noche en que Leslie Shaw se sentó frente a Magaly Medina, nadie imaginaba que terminaría soltando una frase que encendería las redes. Consultada por la 'Urraca' sobre Mayra Goñi, la intérprete de Hay Niveles no dudó en decir que "Usaba su tarjeta Forni card", acompañada de una carcajada que dejó a la conductora con cara de sorpresa.

"Es una bromita... ¿No conocían esa tarjeta? Yo tampoco... es una nueva. Ay, Magaly, yo pensé que habías escuchado esa. Bueno, no se metan conmigo, ya saben", agregó, dejando entrever que no todo era chiste y que quizás había algo más detrás de sus palabras.

Pero la cosa no quedó ahí. Leslie Shaw aprovechó para responder a supuestos comentarios que Mayra Goñi habría hecho en su contra hace años, acusándola de impedirle participar en un festival.

Según la intérprete de Hay Niveles, aquello ocurrió cuando recién había lanzado La Faldita y estaba en Miami: "Yo voy a telonear a artistas grandes, no voy a telonear a principiantes".

La versión de Mayra Goñi

Mientras tanto, Mayra Goñi también había contado su versión —y sin mencionar a Leslie— en una entrevista para El Reventonazo de Verano. Allí explicó cómo vivió más de tres años en Miami sin un empleo formal, pero manteniendo un estilo de vida de lujos.

La actriz y cantante detalló que todo fue posible gracias a su trabajo como influencer. Tenía una "tarjeta de influencer" que le otorgaba créditos semanales para gastar en restaurantes, a cambio de etiquetar las marcas en Instagram.

"Allá (en Miami) yo tenía una tarjeta que me daban como influencer para gastar semanalmente una cantidad de dinero fuerte en restaurantes, simplemente por etiquetar su marca. Y como tengo muchos seguidores en Instagram, pues hacía eso. Pero aquí, en Perú, lo malinterpretan", afirmó.

Con más de 3.7 millones de seguidores, Mayra Goñi aprovechaba su alcance para obtener servicios y descuentos exclusivos. Según contó, esta dinámica era común en Estados Unidos y formaba parte de los beneficios que las marcas ofrecen a creadores con gran audiencia.

Finalmente, la presencia de Leslie Shaw en el espacio televisivo terminó marcada por ese comentario picante que, sin mencionarlo de forma directa, tocó el tema de cómo Mayra Goñi vivía en Miami.