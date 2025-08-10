PJ programó audiencia para evaluar suspensión de Víctor Zanabria como comandante general PNP

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Los días de Víctor Zanabria como comandante general de la Policía Nacional del Perú parecen estar contados. Y es que luego de las investigaciones que se le abrieron por el presunto delito de abuso de autoridad, la Fiscalía solicitó su inmediata suspensión de sus funciones por el lapso de 18 meses.

PJ programa audiencia para evaluar suspensión de Víctor Zanabria

Y a poco más de dos semanas de que el fiscal anticorrupción Arturo Valencia Paiva formalizara este pedido por el caso 'Policías Albañiles', el Poder Judicial reveló que el próximo lunes 18 de agosto se realizará la audiencia donde se decidirá el futuro del mandamás de la PNP.

Como se recuerda, el alto mando oficial se ha visto seriamente involucrado en los presuntos delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y otros tras haber ordenado que 15 suboficiales de la Sección de Patrullaje a Pie dejen de lado sus funciones para apoyar en las labores de construcción del patio de la sede de la IX región policial en Yanahuara, Arequipa.

Piden suspendender de cargo al comandandante general PNP

Todo esto ocurrió en el año 2020 cuando Víctor Zanabria se desempeñaba como jefe de la Macrorregión Policial Arequipa. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el oficial habría recibido una fuerte suma de dinero por este proyecto.

Irregularidades de Víctor Zanabria en la PNP

Esta no es la única irregularidad que ha sido revelada en informes periodísticos relacionada con Víctor Zanabria. Por ejemplo, a poco más de un mes de haber sido designado como comandante general de la PNP en enero del 2024, su hijo, Jesús Zanabria, inició a trabajar en el Tribunal de Disciplina Policial, entidad que opera bajo la supervisión del Ministerio del Interior.

Lo curioso de este hecho es que el joven no cumpliría con la experiencia necesaria para el puesto que le otorga una remuneración de 3 mil soles mensuales por cumplir funciones de recepción, registro y distribución de documentación administrativa de la entidad.

Y en abril de este año, el mandamás de la policía fue señalado de haber viajado a Colombia junto a la suboficial de segunda, identificada como Miluska Vargas Zapata, con quien tendría una relación romántica.

De esta manera, el Poder Judicial estableció el lunes 18 agosto como la fecha para evaluar el pedido de suspensión a Víctor Zanabria como comandante general de la Policía Nacional del Perú tras ser investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y otros.