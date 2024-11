¡Lo confesó! Leyla Chihuán habla sobre ROMANCE con jovencita Abril Cárdenas: "Estoy enamorada"

¡No lo oculta! Leyla Chihuán volvió a referirse sobre su relación con Abril Cárdenas. La excongresista se animó a dar mayores detalles del romance que mantiene con la joven influencer, de quien aseguró estar "enamorada". A su vez, dejó en claro que el vínculo entre ambas es muy fuerte, y que no teme hablar públicamente de sus sentimientos.

Durante una entrevista en el podcast de Laura Spoya, la exvoleibolista dio algunos alcances sobre cómo inicio su relación amorosa con Abril, quien trabaja en el staff de su marca y con quien últimamente se le ha visto en suma complicidad. En esa línea, Chihuán manifestó que ella es "una chica linda", con la cual está compartiendo su "vida sentimental y amorosa actualmente".

Si bien sintió que esto le parecía extraño en el principio, empezó a indagar respecto al entorno de la joven, a fin de sentirse más segura de las intenciones que podría tener. "Floreció (el amor). Empezaba a contestarle (por chat). Veo que tenemos 4 amigos en común...y así empezamos a hablar", reveló.

Algunos días después de haber iniciado la conversación, ambas decidieron encontrarse en Perú. Por ello, tras su llegada de París, Leyla fue inmediatamente a buscarla, y se sintió muy emocionada de finalmente conocerla en persona. Esto, a su vez, marcó el inicio de una relación sentimental, en la que Abril y ella se sentían sumamente unidas.

Por si fuera poco, la exvoleibolista confesó que tal experiencia le ha permitido afrontar algunas inseguridades y temores. Dada su condición de personalidad pública, temía que sea expuesta a las críticas; no obstante, los sentimientos que siente hacia la joven son tan fuertes que, a estas alturas, solo le importa disfrutar junto a ella.

"Yo siento que estoy enamorada. Me siento bien, tranquila. No estoy apurada, no tengo prisas, hago mis cosas, no me fastidia, no está encima todo el día", mencionó, destacando las cualidades de su pareja.