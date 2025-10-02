Dina Boluarte a los transportistas: "Con un paro no se va a solucionar la delincuencia y crimen"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante su intervención en la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Nacional (CONASEC 2025), la presidenta Dina Boluarte se refirió al paro de transportes convocado para este jueves 2 de octubre por la falta de medidas del Gobierno en contra de la extorsión y sicariato.

En medio de esta consideró que una paralización del transporte por 48 o 24 horas no tiene efecto pues en ese tiempo no se puede solucionar el problema por el que se manifiestan.

Inseguridad es responsabilidad de todos

La mandataria sostuvo que la responsabilidad de vencer a la delincuencia no recae únicamente en el Ejecutivo, pues asegura que se están realizando todos los esfuerzos.

"La policía nos informa que están pidiendo al Ministerio Público para que puedan allanar inmediatamente los inmuebles de los verdaderos delincuentes, de los verdaderos criminales , pero están a la espera que pueda llegar al Poder Judicial y este poder del Estado pueda atender esta solicitud", dijo.

Asimismo, envió un mensaje a los transportistas, pues sostuvo que "quienes se perjudican más" al hacer un paro son ellos mismos, pues dejan de generar ingresos.

"Señores transportistas, los llamo a la reflexión. Veamos en conjunto las estrategias de cómo podemos atacar de manera más cercana a estos extorsionadores. Colocar en los paraderos, seguramente, a la policía para la protección real", indicó.

Justificó el no conseguir cámaras

La presidenta aseguró que lamentablemente la convocatoria para la compra de las cámaras que estaban destinadas a ser instaladas en buses, ha fracasado más de una vez. Por ello, planean declarar en emergencia los medios de transporte para comprar directamente lo necesario.

"Señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y podamos conversar de manera directa (...) Porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia y el crimen organizado. Tenemos que ser realistas y objetivos. Este problema (...) no lo ha generado la presidenta Boluarte o el Ejecutivo o el Congreso o el Poder Judicial, viene de atrás", indicó.

Finalizó invitando a los transportistas a un "diálogo sincero" y pidió que depongan las medidas de fuerza para que se reestablezca el servicio de transportes y así no hayan más perjuicios.

En este contexto, la mandataria hizo un llamado a los transportistas levantar la paralización de servicios, pues asegura que la medida no soluciona el problema que los aqueja desde más de un año.