Jefferson Farfán anuncia a exestrella del Barcelona en su podcast: "¡Enfocados es otra galaxia!"

Jefferson Farfán volvió a sorprender a sus seguidores con un anuncio que remeció las redes sociales. El exdelantero de Alianza Lima confirmó que Iván Rakitic, campeón de la Champions League con el Barcelona y subcampeón mundial con Croacia, será el nuevo invitado de su podcast Enfocados.

Exestrella del Barcelona en 'Enfocados'

Jefferson Farfán no se anda con rodeos cuando se trata de sorprender a sus seguidores. Esta vez, el exfutbolista peruano utilizó las redes sociales de Enfocados para dar la primicia.

Su próximo invitado será nada menos que Iván Rakitic, uno de los mediocampistas más recordados del FC Barcelona de Lionel Messi y pieza clave de la selección croata que llegó a la final del Mundial Rusia 2018.

"Nunca lo duden ¡Enfocados es otra galaxia! Este domingo, entrevista con ¡Iván Rakitic!", escribió emocionado el popular '10 de la calle'. El anuncio no tardó en encender a sus seguidores, quienes comentaron que este es uno de los capítulos más esperados desde la creación del programa digital.

Muchos se preguntaron cómo fue que Jefferson Farfán logró convencer a una figura de ese calibre para aparecer en su podcast. La respuesta está en su pasado en común: entre 2008 y 2010, ambos compartieron vestuario en el Schalke 04 de Alemania.

Si bien en esa etapa no levantaron títulos juntos, lo cierto es que lograron construir una amistad que hasta hoy se mantiene firme. La química entre ambos siempre fue evidente y ahora se verá reflejada en esta entrevista exclusiva que promete anécdotas de vestuario, historias inéditas y una mirada distinta a la vida de estos dos futbolistas.

¿Quién es Iván Rakitic?

Para quienes no siguen de cerca el fútbol europeo, Iván Rakitic es un nombre que se escribe con letras grandes en la historia reciente del balompié. A sus 37 años, anunció su retiro profesional en julio de 2025 tras una carrera que duró más de dos décadas.

Entre sus logros más importantes está la Champions League que ganó con el Barcelona en la temporada 2014-2015, además del subcampeonato en el Mundial 2018 con Croacia, donde fue uno de los líderes del mediocampo.

El croata pasó por clubes de renombre como Basilea de Suiza, Schalke 04 de Alemania, Sevilla y Barcelona de España, Al-Shabab de Arabia Saudita y, finalmente, el Hajduk Split de su tierra natal. Su calidad de juego y su disciplina lo convirtieron en referente en cada equipo donde jugó.

