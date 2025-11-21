Leslie Shaw felicita a Pamela López por su debut como cantante y deja abierta posibilidad de colaborar juntas

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular cantante Leslie Shaw no dudó en aplaudir el debut de Pamela López con el tema 'La Clandestina' junto a Paul Michael, y sorprendió al dejar abierta la puerta para una futura colaboración. La ex de Christian Cueva recibió elogios por explorar nuevas facetas en su carrera musical.

Leslie Shaw felicita a Pamela López

En una entrevista reciente con el programa Todo se filtra, Leslie Shaw se mostró más que complacida por la incursión de Pamela López en la música.

La cantante de "La Faldita" destacó la valentía de la trujillana por explorar nuevas facetas tras su mediática separación de Christian Cueva, quien actualmente mantiene una relación con Pamela Franco.

"Me encanta que esté disfrutando de su vida. Creo que ella ha estado como reprimida, es lo que siento. Lo poco que le he tratado siento que es una chica que está explorando, facturando, tiene hijos. Aquí en Perú tienes que ser 'multitasking' para salir adelante", comentó Leslie Shaw.

Posible colaboración entre Pamela López y Leslie Shaw

Pero lo que más llamó la atención de la prensa fue la posibilidad de un futuro proyecto musical juntas. Leslie Shaw confesó que si la letra y la canción le convencen, no tendría ningún problema en colaborar con Pamela López.

"Si la canción está buena, claro que sí", afirmó la 'Gringa', dejando expectantes a sus seguidores y a los fanáticos de ambas.

Este guiño dejó ver que las puertas de la colaboración artística podrían abrirse en cualquier momento, y que la música peruana podría recibir un dúo que muchos querrían ver.

Pamela López reacciona a comentarios de Leslie Shaw

Por su parte, Pamela López estuvo presente en el set de Todo se filtra junto a Paul Michael, con quien colaboró en la canción 'La Clandestina', y no ocultó su emoción al escuchar el respaldo de Leslie Shaw.

Además, Pamela López también aprovechó la ocasión para aclarar que no tendría ningún problema en volver a trabajar con Marisol, la conocida 'Faraona de la cumbia', tras recibir disculpas por el malentendido que involucró a Christian Cueva.

Es decir, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro puedan volver colaborar juntas, lo que sin duda ilusiona a los fanáticos de ambas artistas.

Así, Leslie Shaw volvió a mostrar su apoyo a Pamela López por su debut como cantante, destacando el esfuerzo y la valentía de la ex de Christian Cueva al explorar nuevas facetas en su carrera.