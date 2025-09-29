'Cri Cri' sorprende en "El Valor de la Verdad" y admite que fue "alcahuete" de Jefferson Farfán

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último domingo, Christian Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo de Jefferson Farfán, se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y sorprendió con una revelación que no pasó desapercibida para el público.

En la cuarta pregunta del cuestionario de Beto Ortiz, el invitado reconoció sin titubeos que fue el "alcahuete" de la Foquita, asumiendo que en el pasado se encargó de organizar reuniones y cubrir situaciones comprometedoras para el exdelantero de la selección peruana.

La respuesta llegó luego de que el periodista le preguntara directamente si cumplió ese papel. Christian Guadalupe respondió con un categórico "sí" y precisó que esas situaciones ocurrieron "con las parejas anteriores" del exfutbolista.

"Sí, la lengua española dice que soy alcahuete, punto final", sentenció en medio de las cámaras, dejando claro que no tenía intención de suavizar sus declaraciones.

Fiestas a espaldas de las parejas

Durante la conversación, Beto Ortiz profundizó en el tema y destacó que el verdadero reto de esas reuniones era mantenerlas ocultas a las parejas oficiales de Farfán. Allí, según relató Guadalupe, él asumía un rol clave para que todo transcurriera sin inconvenientes.

De esta forma, el programa reveló una faceta poco conocida de la vida privada del exfutbolista, marcada por la complicidad de su primo.

Si bien Guadalupe recalcó que estas situaciones pertenecen al pasado, sus declaraciones abrieron la puerta a un debate sobre los excesos y dinámicas en la vida personal de figuras públicas como Farfán, quien durante años ha estado en el ojo mediático tanto por su carrera deportiva como por sus relaciones sentimentales.

El testimonio de 'Cri Cri' no solo generó impacto entre los televidentes, sino que también dejó en evidencia la cercanía que mantenía con el exjugador, al punto de involucrarse directamente en su círculo más íntimo.

Emisión en medio de la polémica legal

Otro detalle que rodeó a esta participación fue la polémica legal que antecedió a la transmisión. La defensa de la parte acusadora había enviado una notificación para que Guadalupe no apareciera en El Valor de la Verdad. Sin embargo, tal como lo había advertido Beto Ortiz, el programa salió al aire.

"El material fue grabado dos semanas antes", explicó el conductor, quien sostuvo que no se podía impedir la emisión retroactivamente. "No pueden pretender que una resolución retroactiva nos impida en el pasado grabar algo que ya pasó. Lo lamento mucho, pero van a tener que escuchar su verdad", declaró días antes del estreno.

Finalmente, el episodio fue transmitido el 28 de septiembre, dejando al descubierto las declaraciones de Christian Guadalupe. Su confesión no solo reforzó la polémica alrededor de la Foquita, sino que también alimentó el interés mediático en torno a la vida privada del exfutbolista, que continúa dando de qué hablar más allá de su retiro del fútbol profesional.