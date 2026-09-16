Marcelo Tinelli habría terminado con Milett porque ella "estaba con otros hombres", según prensa argentina

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Según una versión difundida en la televisión argentina, Marcelo Tinelli habría decidido terminar su relación con Milett Figueroa luego de enterarse de que la modelo peruana habría mantenido vínculos con otros hombres mientras ambos sostenían su romance. La información fue presentada este miércoles 16 de septiembre, pocos días después de que la pareja confirmara su reconciliación.

¿Tinelli terminó con Milett?

La periodista y panelista Angie Balbiani fue quien reveló la supuesta nueva crisis durante el programa 'Puro Show'. De acuerdo con su versión, Tinelli y Milett habrían puesto fin a su relación hace algunos días, luego de atravesar una situación complicada que también involucraría a las hijas del conductor argentino.

Asimismo, Balbiani aseguró que Marcelo Tinelli habría reconocido un cambio en sus sentimientos hacia la modelo peruana. Según explicó, el presentador habría llegado a la conclusión de que ya no estaría enamorado de Milett y, además, habría conocido información relacionada con supuestos encuentros de la exchica reality con otros hombres.

"Él asume que no está más enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres", expresó la conductora generando sorpresa entre los panelistas.

Esta versión vuelve a colocar a la pareja en el centro de la atención mediática, especialmente porque su reconciliación había sido confirmada recientemente tras la visita de Tinelli al Perú. Ambos habían retomado públicamente su cercanía, por lo que una nueva separación representaría otro capítulo en una relación marcada por constantes rumores y distanciamientos.

Finalmente, Pampito contó que recibió información de una fuente sobre una situación delicada relacionada con la pareja. Aunque evitó revelar mayores detalles, aseguró que Tinelli tendría temor frente a Milett. La afirmación generó sorpresa entre los integrantes del programa y añadió un nuevo elemento de incertidumbre a la supuesta ruptura.

La reconciliación de Tinelli y Milett

Hace poco menos de un mes, Marcelo Tinelli finalmente habló claro sobre Milett Figueroa. Durante una conversación en LUZU TV, el argentino confirmó que está en pareja con la modelo peruana y contó algunos detalles de cómo llevan actualmente su relación a distancia.

"Estoy en pareja, pero ella en Perú y yo acá", expresó Marcelo, dejando en evidencia que actualmente ambos se encuentran separados por la distancia. Luego, ante la pregunta de si estaba seguro de que eran pareja, respondió: "Sí. Yo digo que sí, yo calculo que sí... La pareja es de a dos, yo te digo que sí".

De esta manera, la supuesta ruptura vuelve a generar atención sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, que recientemente había confirmado su reconciliación. Por ahora, las versiones difundidas en Argentina apuntan a presuntos problemas de confianza y tensiones familiares, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado públicamente los motivos de este nuevo distanciamiento.