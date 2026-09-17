Maluma y Susana Gómez se convierten en padres por segunda vez tras nacimiento de su hijo Orión

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maluma y Susana Gómez atraviesan una nueva etapa familiar tras convertirse en padres por segunda vez. La pareja recibió a su segundo hijo, un niño llamado Orión Londoño Gómez, quien nació el 14 de septiembre de 2026. El cantante colombiano compartió la noticia con sus seguidores mediante una fotografía familiar tomada desde el hospital.

Maluma se convierte en padre por segunda vez

En la imagen publicada por Maluma aparece junto a Susana Gómez, ambos muy cerca del recién nacido mientras lo sostienen entre sus brazos. El bebé está envuelto en una manta y la escena refleja el momento íntimo que vive actualmente la pareja. Con esta publicación, el intérprete confirmó oficialmente la llegada de su segundo hijo.

El nacimiento de Orión ocurre poco más de dos años después de la llegada de París Londoño Gómez, la primera hija de la pareja, quien nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín, Colombia. De esta manera, la pequeña deja de ser hija única y comienza una nueva etapa como hermana mayor.

La llegada del bebé había sido anunciada meses atrás, cuando Maluma y Susana confirmaron su segundo embarazo durante el Día de la Madre en Colombia, el 10 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el cantante compartió una fotografía junto a París, quien aparecía besando el vientre de su madre.

Posteriormente, Maluma reveló que esperaban un niño y manifestó su deseo de que naciera en Medellín, debido al vínculo especial que sus hijos mantienen con Colombia. Con el nacimiento de Orión, ese deseo se convirtió en una nueva experiencia para la familia, que ahora suma un integrante más.

Desde el nacimiento de París, Maluma ha mostrado una faceta más familiar y ha compartido algunos momentos de su vida como padre. Asimismo, ha destacado en distintas ocasiones la importancia de disfrutar el tiempo junto a sus seres queridos. Ahora, junto a Susana Gómez, inicia el desafío y la ilusión de criar a dos hijos.