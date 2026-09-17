Yo Soy 2026: conoce a los 24 participantes que consiguieron su pase a la etapa de conciertos

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La nueva temporada de Yo Soy 2026 ya arrancó con los esperados conciertos en vivo y poco a poco los imitadores van subiendo al escenario. Conoce quiénes son los 24 participantes que lograron clasificar a esta etapa y que buscarán convencer al jurado y al público con sus presentaciones.

Estos son los 24 clasificados de 'Yo Soy 2026'

Tras superar las distintas etapas de selección, los 24 participantes que clasificaron a los conciertos en vivo ya fueron confirmados. Los shows ya comenzaron y, día a día, los imitadores van pasando por el escenario para demostrar frente al jurado y al público que tienen lo necesario para seguir avanzando en la competencia.

La lista viene bastante variada y, para todos los gustos. Hay imitadores de grandes figuras de la balada, la salsa, el rock, el pop, la música criolla e incluso del show infantil. Los clasificados son:

Elvis Presley

Nino Bravo

Sandro

Los Panchos

Isabel Pantoja

Laura Pausini

Vicente Fernández

Ricky Martin

Manuel Medrano

Christina Aguilera

Jesse & Joy

Alex Lora

Miki González

Zambo Cavero

Héctor Lavoe

Cheo Feliciano

Camila Cabello

Miley Cyrus

John Lennon

Leo Dan

Adrián Barilari

Yola Polastri

Sean Paul

Ricardo Arjona

Con este grupo, las galas prometen estar bien movidas, pues los participantes tendrán que demostrar no solo que cantan parecido a sus artistas favoritos, sino también que pueden convencer con su caracterización y desenvolvimiento sobre el escenario.

Público elegirá al participante 25 de 'Yo Soy 2026'

Pero ojo, porque la lista todavía no está completamente cerrada. La producción confirmó que 12 concursantes competirán por un cupo adicional, y será el público quien tenga la última palabra. Entre los aspirantes a convertirse en el participante número 25 aparecen:

Billy Joe

Bob Dylan

Canserbero

Damiano David

Dread Mar I

Eduardo Franco

Gianmarco

Héctor 'El Father'

James Blunt

Julio Jaramillo

Matt Bellamy

Roy Orbison

La nueva temporada se emite desde las 9:00 p. m. por la señal de Latina TV. Y si te pierdes alguno de los programas, no hay problema, que también puedes encontrar los capítulos de Yo Soy en el canal oficial de Yo Soy Perú en YouTube.

Así, Yo Soy 2026 ya tiene a sus 24 imitadores clasificados y los conciertos en vivo ya están en marcha. Día a día, los participantes van pasando por el escenario para demostrar su talento, mientras un último cupo será definido por el público para completar la lista de esta temporada.