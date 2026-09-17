Magaly fulmina a Alejandra Baigorria tras en medio de demanda judicial: "¿Por qué les duele afrontar la verdad?"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que el Poder Judicial desestimara la demanda que Alejandra Baigorria interpuso contra Magaly Medina, la empresaria se pronunció fuertemente en sus redes sociales, asegurando que irá hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, la periodista dejó en claro que no le tiene miedo y celebró la decisión del Poder Judicial.

Magaly manda a terapia a Alejandra Baigorria

En la más reciente edición de su programa, Magaly se tomó varios minutos para responderle directamente a Alejandra, asegurando que estaba conforme con la resolución judicial, ya que ella solo estaba dando su opinión respecto a un tema público que le concierne a una figura pública.

En esa misma línea, aseguró que el caso de Alejandra debería ser un ejemplo para otras mujeres que están pasando por una situación similar. "Este es un ejemplo para que muchos jóvenes y mujeres sepan el valor que tienen y eso no le debe molestar a nadie. Eso no es deshonroso", dijo.

Asimismo, se pronunció respecto al comunicado que Alejandra compartió en sus redes sociales, donde aseguraba que iba a ir hasta las últimas instancias y que con ella no había posibilidad de llegar a una conciliación, en referencia a la conciliación que tuvieron Magaly y Yahaira hace unas semanas.

"Ahora todos tienen un ánimo de revancha. Como si esto fuera una vendetta personal y no se trata de eso (...) Ella está en su derecho de apelar y debe estar hablando con la gente que sabe de eso, y ellos deben saber cómo lo logran. Yo no sé cómo lo logran, aunque tengo una ligera idea de eso", agregó.

Finalmente, Magaly dejó entrever que Alejandra debería acudir a terapia psicológica para afrontar lo que actualmente está viviendo a raíz del caso en el que se vio involucrado su esposo. "¿Por qué les duele tanto afrontar la verdad? De verdad les aconsejo que vayan a terapia porque son emprendedores exitosos, inteligentes y guapos. Ella lo es, tiene todas esas cualidades, pero vaya a mejorar su conocimiento emocional", sentenció.

Es así que, Magaly Medina volvió a referirse a la disputa legal con Alejandra Baigorria luego de que el Poder Judicial desestimara la demanda presentada por la empresaria. La conductora respaldó la resolución y sostuvo que sus comentarios correspondieron a su opinión sobre un asunto de interés público. Además, respondió al anuncio de Baigorria de continuar con el proceso y señaló que ambas partes deberán seguir los procedimientos legales correspondientes.