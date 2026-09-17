Tini Stoessel habría acordado con su familia quedarse con el 70% de su patrimonio y derechos de imagen

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tini Stoessel habría dado un paso importante para poner fin al conflicto familiar relacionado con la administración de su patrimonio. La cantante y sus familiares estarían cerca de alcanzar un acuerdo que le permitiría tomar el control de sus bienes, derechos de imagen y activos vinculados a su carrera, aunque previamente deberán establecer cómo se repartirá la fortuna acumulada.

¿Cómo se repartirá la fortuna de Tini?

Según reveló la periodista Pilar Smith en el programa LAM, existiría un principio de acuerdo para distribuir el patrimonio de Tini entre ella, su padre Alejandro Stoessel, su madre Mariana Muzlera y su hermano Francisco. La propuesta establecería que la artista conserve el 70% de los bienes y derechos acumulados durante sus años de trayectoria.

En ese sentido, Tini mantendría la totalidad de los derechos sobre su catálogo musical, además de las regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios y acuerdos con patrocinadores vigentes y futuros. De concretarse el acuerdo, la cantante también asumiría el control de la liquidez relacionada con su actividad profesional.

Por su parte, Alejandro Stoessel recibiría el 15% del patrimonio como parte de una compensación económica e indemnización vinculada con su gestión. Asimismo, conservaría el 50% indiviso de una propiedad ubicada en San Isidro, adquirida por el productor antes de que su hija alcanzara la fama.

El porcentaje restante se repartiría entre Mariana Muzlera, quien recibiría el 10%, y Francisco Stoessel, que obtendría el 5%. De esta manera, la eventual distribución permitiría cerrar una disputa que se intensificó luego de que Tini solicitara una auditoría de sus cuentas y patrimonio.

Aunque las partes estarían acercando posiciones, el acuerdo todavía no habría sido firmado. Mientras tanto, también permanece en discusión la cifra total de dinero generado por Tini durante sus 15 años de carrera, estimada en una auditoría en cerca de 89 millones de dólares, monto cuestionado por el entorno de su padre.

Escándalo previo

La intérprete de 'Fresa' atravesó un momento decisivo en su carrera luego de poner fin a la relación laboral que mantuvo durante aproximadamente 15 años con su padre, Alejandro Stoessel. La separación profesional habría dado paso a una auditoría que puso bajo la lupa el manejo de sus contratos, ingresos y derechos económicos vinculados con su carrera artística, ya que hay rumores de un desbalance y otros hechos presuntamente poco éticos.

Según los resultados difundidos sobre esta revisión, uno de los principales hallazgos es que los derechos económicos derivados de la actividad artística y de la imagen de Tini estarían vinculados a distintas sociedades argentinas y extranjeras en las que la cantante no tendría participación accionaria. Es decir, pese a ser la protagonista de los proyectos, no tendría control directo sobre ese patrimonio.

Mientras intenta recuperar el control sobre los frutos económicos de su trabajo, Tini no ha detenido su carrera. La cantante continúa con FUTTTURA y tiene programadas presentaciones en México, Argentina, otros países de Latinoamérica y Europa.