Lourdes Sacín reveló que podría ser candidata para el Congreso: "Me encanta ayudar a mí país"

La periodista Lourdes Sacín se refirió recientemente a la posibilidad de incursionar en la política. Así, la expareja del polémico Andy V manifestó que le ofrecieron postular al Congreso de la República, generando revuelo entre los peruanos de las redes sociales.

En el podcast del vidente Hayimi, Lourdes Sacín fue invitada para revelar algunos pasajes de su vida íntima. Así, el conductor de Noche Esotérica consultó a la periodista si ella tenía la intención de adentrarse en el rubro de la política peruana, debido a que "sintió" que esta sería su nueva faceta a largo plazo.

A raíz de esto, Sacín reveló que no se equivocaba, puesto a que algunos partidos políticos le habían ofrecido integrar sus filas, a fin de que sea candidata para ganarse una curul en el Congreso. Asimismo, reveló que estaría evaluando su decisión para participar en un futuro próximo.

"A lo largo de este tiempo he recibido varias propuestas de partidos políticos para lanzarme a ser congresista. Me han dado números hasta muy cercanos, ponte, el número 3. Pero no me he animado para nada. No me llega a convencer"