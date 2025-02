Luigui Carbajal tras la ruptura de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán: "Sabrá voltear la página rápido"

Luigui Carbajal sorprendió a todos por su reciente opinión sobre la ruptura de la "corta relación" de Xiomy Kanashiro y el exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán. El conocido cantante y cómico aseveró que la modelo sabrá olvidar rápido al 'ex pelotero'.

En una reciente entrevista dada al diario 'Trome', el artista cómico, al igual que todos los peruanos, quedó sorprendido tras el anuncio del fin del romance entre su amiga Xiomy y la 'Foquita' Farfán. Es tras ello, que Luigui aprovechó en dar a conocer su opinión sobre si la modelo quedaría destrozada por el "fin de su corto amor" o si sabría salir adelante dejando atrás todo lo vivido con el exfutbolista.

Carbajal también aprovechó en dar un breve consejo a la integrante de 'La Casa de la Comedia' como el poder mantenerse firme en su decisión de acabar para siempre su relación y no como otras parejas que "terminan y regresan" creando un ambiente tóxico.

"Me sorprendió ver los comunicados que lanzaron ambos y, bueno, son dos adultos, y espero que cada uno esté bien. Yo solo espero que no sean como otras parejas que terminan y regresan, se convierten en tóxicas, pues eso no te lleva a nada bueno en la vida", dijo a 'Trome'.