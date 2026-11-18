18/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Will Smith ha saltado a la palestra en las últimas horas y no por su participación en alguna nueva producción fílmica. Un examigo lo ha acusado de agresión sexual durante una fiesta tras el estreno de una película, sin embargo, el ganador de un premio Oscar ha negado las acusaciones en su contra.

Smith se habría disculpado

De acuerdo con TMZ, La denuncia la ha hecho Bilaal Salaam, asistente y trabajador de producción de Hollywood, quien acusó al 'Fresh Prince' de tocamientos indebidos durante una fiesta tras el estreno del filme 'Aladino' en 2019. Según el denunciante, hubo disculpas de su parte luego del incidente acompañado de Jada Pinkett Smith, su esposa.

El también actor de secundario aseguró que el ganador del Oscar a mejor actor por la película 'King Richard' le pidió mantener lo ocurrido en secreto por temor a que afecte su carrera. Al respecto, un representante legal de Smith rechazó los señalamientos y aseguró que son falsos, además de que recurrirán a la vía judicial.

Will Smith sued by former friend for allegedly grabbing his p*nis, actor's team denies claim. Details: https://t.co/ISYKmTn0Qi https://t.co/VHccpdWxzY — TMZ (@TMZ) November 18, 2026

Además, Salaam ha presentado una denuncia por separado contra Pinkett Smith, acusándola de amenazas e intimidación. Sin embargo, la actriz ha negado alguna conducta indebida y ha solicitado que se desestime el proceso al carecer de sustento.

Este nuevo episodio se suma a otras acusaciones contra Will Smith, que a finales del 2025 fue demandado junto a su productora por el violinista Brian King Joseph por acoso sexual y despido injustificado, tras un incidente ocurrido en un hotel de Las Vegas, en Nevada.

Trayectoria de Will Smith

Nacido en 1968 en Filadelfia, inició su carrera como rapero en 1985 en el grupo 'Dj Jazzy Jeff y The Fresh Prince', que pese a tener éxito, esto se diluyó al estar en bancarrota y necesitar pagar una deuda, por lo que aceptó el protagónico en 'El Príncipe del Rap en Bel-Air', en 1990, pese a su inexperiencia en la actuación.

Sin embargo, esto lo condujo al estrellato y en los últimos años del sitcom, comenzó a estelarizar producciones como 'Bad Boys', 'Día de la Independencia' y posteriormente 'Men in Black', 'Yo, Robot', 'Hitch', 'Soy Leyenda', 'En búsqueda de la felicidad', 'Hancock', 'Aladino' o 'King Richard', que le mereció un premio de la academia.

El actor Will Smith está inmerso en una nueva polémica por una denuncia de un examigo, Bilaal Salaam, quien lo acusa de agresión sexual durante una fiesta por el estreno de la película 'Aladino' en 2019. Sin embargo, el ganador de un premio Oscar ha negado las acusaciones.