Mackeily Luján, de La Bella Luz, y Dimas Ysla anuncian el fin de su relación: "Quiero informales que..."

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se acabó el amor! Mackeily Luján, vocalista de La Bella Luz, y el cantante Dimas Ysla, anunciaron el fin de su relación sentimental. La noticia se conoció durante la madrugada del sábado 10 de octubre y tomó por sorpresa a sus seguidores.

Dimas Ysla anuncia el fin de su relación

Cuando todos juraban que su relación iba viento en popa, Mackeily Luján y Dimas Ysla soprendieron a todos al lanzar un comunicado en Instagram anunciando que rompieron en buenos términos.

El anuncio oficial cayó de madrugada, cerca de las 2:00 a. m. de este 10 de octubre. Los conocidos rostros de la cumbia peruana cerraron su historia justo cuando estaban por cumplir un año de romance.

Fue Dimas Ysla quien compartió uno de los mensajes en los que dejó clara la decisión de ambos y destacó que la separación se había dado en buenos términos.

"Quiero comunicar que Mackeily Luján y yo, Dimas Ysla, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental de mutuo acuerdo y de la mejor manera. Nos quedamos con los bonitos recuerdos y nos deseamos lo mejor. Les pedimos respetar nuestra privacidad. Que Dios bendiga nuestros caminos", expresó.

Mackeily Luján anuncia el fin de su relación

Por su parte, Mackeily Luján publicó un comunicado con un mensaje similar al de su ahora expareja. La vocalista de La Bella Luz confirmó que la decisión fue tomada de común acuerdo y también tuvo palabras de agradecimiento por el tiempo que compartieron.

"Quiero informarles que, a partir de hoy, doy por terminada mi relación con Dimas Ysla, por mutuo acuerdo. Le agradezco por todos los momentos bonitos que compartimos y le deseo siempre lo mejor. Espero que respeten nuestra decisión. Bendiciones para todos", escribió la cantante.

Dimas Ysla aseguro ser fiel a Mackeily

En diciembre de 2025, cuando confirmó públicamente su romance con Mackeily Luján, Dimas Ysla aseguró que era fiel y se mostró muy seguro de sus sentimientos. "Sí, sí soy fiel, obviamente. Con toda la seguridad del mundo, estoy feliz", expresó entonces el cantante.

Ysla también dejó en claro que, pese al ambiente artístico y las tentaciones que pueden rodear al mundo de la cumbia, tiene clara su postura sobre la fidelidad y prefiere mantener su relación al margen de los escenarios. "Siempre he separado mi vida privada del lado artístico", sostuvo el cantante.

Así, Mackeily Luján, de La Bella Luz, y Dimas Ysla confirmaron el fin de su relación sentimental tras casi un año juntos. Aunque sus comunicados coincidieron en señalar que la ruptura fue de mutuo acuerdo, ambos optaron por no revelar más detalles.