Arturo Vidal dedica mensaje a Lionel Messi antes de su despedida de Argentina: "El mejor de la historia"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Arturo Vidal dedicó un mensaje a Lionel Messi antes del último partido oficial del argentino con la selección argentina. El mediocampista chileno recordó su vínculo con el delantero durante su etapa en Barcelona y lo calificó como "el mejor de la historia" y "extraterrestre" hoy.

Vidal recordó su vínculo con Messi

El homenaje fue publicado este martes 6 de octubre en la cuenta de Instagram de Vidal, horas antes del encuentro entre Argentina y Benín. La despedida se realizará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde Messi cerrará su etapa con la albiceleste.

Vidal acompañó su mensaje con cuatro fotografías que muestran distintos momentos compartidos con Messi. Las imágenes incluyen partidos entre Chile y Argentina, recuerdos de ambos durante su etapa en Barcelona y una fotografía donde aparecen los hijos del futbolista chileno junto al argentino.

"Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre", indicó.

El mensaje continuó con una segunda frase dedicada al capitán argentino, en la que Vidal destacó su trayectoria y utilizó una expresión habitual para referirse a jugadores considerados fuera de lo común. La publicación del chileno también recordó públicamente la relación deportiva que mantuvieron ambos.

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Una historia compartida en Barcelona

Vidal y Messi fueron compañeros en Barcelona entre 2018 y 2019. Durante ese periodo disputaron 81 partidos juntos y consiguieron dos títulos con el club español: LaLiga de la temporada 2018-19 y la Supercopa de España correspondiente a esa misma campaña, según los datos difundidos.

Además de compartir equipo en Barcelona, Vidal y Messi se enfrentaron en ocho oportunidades considerando encuentros de clubes y selecciones. Entre esos partidos aparecen las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, ambas ganadas por Chile frente a Argentina históricas.

Ambos jugaron en Barcelona

La despedida de Messi ocurre después de que el delantero anunciara su salida de la selección argentina tras la participación en el Mundial 2026. El futbolista comunicó su decisión mediante una publicación en redes sociales y este martes afrontará su último encuentro con la Albiceleste.

Messi llegará al partido como máximo goleador histórico de Argentina y como el jugador con más apariciones para la selección. De acuerdo con los datos difundidos antes del encuentro, suma 207 partidos y 125 goles con la Albiceleste, registros que marcan su trayectoria internacional registrados.

El partido entre Argentina y Benín está programado para este martes 6 de octubre en el Estadio Más Monumental. La jornada marcará el cierre del ciclo internacional de Messi con Argentina, mientras el mensaje de Arturo Vidal se suma a las expresiones antes del encuentro.