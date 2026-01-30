Miguel Trauco estaba listo para casarse, pero su prometida sorprende al tomar radical decisión

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hasta hace muy poco, Miguel Trauco estaba listo para casarse este 2026 con Mariela Arévalo; sin embargo, una denuncia de abuso sexual lo cambió todo y empujó a su prometida a tomar una drástica decisión que hoy deja en duda el futuro de su relación.

Miguel Trauco estaba listo para casarse

La historia entre Miguel Trauco y Mariela Arévalo siempre fue presentada como una de esas historias que parecen sacadas de una novela. Ambos se conocían desde niños en Chiclayo, fueron vecinos y, tras pasar 17 años sin verse, se reencontraron cuando el futbolista jugaba en Francia.

Luego de retomar la amistad, nació una relación que se consolidó con el paso del tiempo. Tras cinco años juntos, el tarapotino decidió dar un paso más y, en abril de 2025, sorprendió a su pareja durante una celebración por su cumpleaños con una emotiva pedida de mano.

En ese momento, Mariela Arévalo compartió públicamente su felicidad y escribió en redes sociales: "Me propuso matrimonio, Y sí dije que sí, con el corazón temblando de alegría y el alma desbordada de emoción. Porque no hay nadie más con quien quiera compartir mi vida".

Meses después, en noviembre de 2025, ambos aparecieron en el programa de YouTube Hazme el A-guante, de Diego Penny y José Carvalho. Ahí, Miguel Trauco fue claro al revelar que la boda ya tenía fecha en mente: "Nosotros pensamos en casarnos en diciembre del 2026".

Prometida de Trauco toma radical decisión

Todo apuntaba a una historia estable, lejos de escándalos y con planes concretos de matrimonio. Sin embargo, todo cambió el jueves 22 de enero, cuando se hizo pública una denuncia por presunta violación que involucra a Miguel Trauco junto a otros futbolistas de Alianza Lima.

En cuestión de horas, el nombre del mundialista se volvió tendencia y la presión mediática empezó a sentirse con fuerza en su entorno más cercano. La reacción de Mariela Arévalo fue inmediata.

La empresaria chiclayana, de 27 años, eliminó todas las fotografías en las que aparecía junto a Miguel Trauco en su cuenta oficial de Instagram. Desaparecieron imágenes de viajes, celebraciones familiares y, sobre todo, de la pedida de mano que había sido tan comentada meses atrás.

Como medida adicional, Mariela Arévalo también decidió restringir los comentarios en sus publicaciones, blindando su perfil ante el aluvión de mensajes y preguntas relacionadas con el escándalo.

Hasta ahora, ella no ha dicho nada oficialmente ni ha hablado sobre su relación. Pero en redes, borrar fotos y cerrar comentarios ya se toma como una señal de que las cosas no van bien.

Por su parte, Miguel Trauco tampoco se ha pronunciado sobre su relación ni sobre los planes de boda. El futbolista, de 32 años, mantiene silencio mientras la incertidumbre crece.

Así, Miguel Trauco, que estaba listo para casarse en 2026 con Mariela Arévalo, enfrenta hoy un escenario completamente distinto, marcado por una denuncia de abuso sexual y por la radical decisión de su prometida, que optó por borrar todo rastro público de su relación.