Magaly arremete contra la ONPE por no dejarla declarar tras emitir su voto: "Con lo mal que han trabajado hoy"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina acudió a emitir su voto en estas Elecciones Generales 2026 y se mostró esperanzada en que la situación del Perú mejore con el nuevo gobernante que tengamos en los próximos días. La periodista también hizo un llamado de atención a la ONPE por los imprevistos que hubo en varios locales de votación, donde no se pudieron aperturar las mesas.

Magaly arremete contra la ONPE

La conductora de ATV fue abordada por la prensa al salir de su local de votación y tuvo algunas palabras, a pesar de que miembros de la ONPE quisieron impedirlo. Magaly fue tajante al recalcar que no está incumpliendo ninguna norma y, por el contrario, habló sobre las tardanzas que hubo por parte de la ONPE.

"¡Ay, por favor! La ONPE, con lo mal que ha trabajado hoy día, no debería decirnos nada", dijo la periodista, mientras personal de la institución le pidió que no declare a la prensa y ella defendió su derecho a la libre expresión.

En esa misma línea, Magaly se mostró esperanzada en que en estas elecciones el Perú pueda mejorar en cuestiones de seguridad, educación y otros aspectos. "Tiene que haber un cambio, definitivamente, y ojalá escojamos bien. El país está lleno de corruptos, por eso no avanzamos", expresó.

Consultada sobre la posibilidad de que incursione en el ambiente político, la periodista lo descartó casi por completo, indicando que actualmente tiene otras prioridades y se encuentra al 100% enfocada en su programa de espectáculos.

"No me interesa. No hay que decir de esta agua no hay que beber, pero por ahora no. Tengo estrés con el programa como para estresarme por un país", sentenció.

JNE amplía la jornada electoral

El JNE estableció que la instalación de las mesas se realizará entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. , con el objetivo de asegurar que los electores tengan tiempo suficiente para acudir a los locales.

Asimismo, se solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que brinde las facilidades necesarias para que, a través del Ministerio de Educación (Minedu), los colegios sedes de votación permanezcan disponibles para la instalación de las mesas.

La medida incluye también la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, que deberán mantener la protección de los locales de votación durante la jornada complementaria.

De esta manera, Magaly Medina combinó críticas al proceso electoral con un mensaje de esperanza sobre el futuro del país. Su postura refleja el sentir de muchos ciudadanos frente a las fallas observadas, pero también la expectativa de un cambio real. A nivel personal, dejó claro que su prioridad sigue siendo su carrera televisiva.