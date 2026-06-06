Magaly reacciona a la muerte de su exabogado Iván Paredes: "Terrenalmente se paga todo"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La muerte de Iván Paredes Yataco volvió a colocar a Magaly Medina en el centro de la conversación pública. Durante una reciente edición de su pódcast, la conductora de televisión decidió referirse al fallecimiento de quien fuera su representante legal en el pasado. Sus declaraciones llamaron la atención debido al historial de desencuentros que ambos protagonizaron en los últimos años.

¿Qué dijo Magaly sobre la muerte de Iván Paredes?

La relación entre Medina y Paredes se deterioró tras una controversia que alcanzó gran repercusión mediática. El abogado había generado expectativa al anunciar posibles revelaciones relacionadas con la conductora, situación que marcó un quiebre definitivo en el vínculo profesional que mantuvieron durante largo tiempo. Desde entonces, ambos tomaron caminos separados y el distanciamiento se hizo evidente.

Al abordar el tema en su podcast, la periodista recordó que la relación terminó en malos términos. Aunque reconoció el fallecimiento de quien fue parte importante de su entorno laboral, también dejó en claro que los conflictos del pasado continuaban presentes en su memoria. Sus comentarios estuvieron acompañados por reacciones de los invitados que participaban en la conversación.

La charla tomó un tono más relajado cuando algunos presentes realizaron bromas relacionadas con la situación. Sin embargo, conforme avanzó el diálogo, Medina explicó que se sintió decepcionada por las acciones que atribuyó a su exabogado durante la etapa final de su relación profesional. De esa manera, reafirmó que el alejamiento entre ambos se produjo por una pérdida de confianza.

"Me jugó mal, muy mal, que en paz descanse, no miento, pero a mí no me generó de verdad cuando me enteré de la muerte un viernes y dije: Bueno, la vida a veces acá, terrenalmente se paga todo", indicó.

Sobre la muerte de Iván Paredes

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, falleció el pasado viernes 29 de mayo, según confirmaron fuentes a Exitosa Noticias. El también abogado lideró la institución hasta enero último, cuando decidió presentar su renuncia irrevocable al entonces presidente José Jerí Oré.

En entrevista brindada al programa "Hablemos Claro" a inicios de año, el desaparecido funcionario acusó problemas de salud, principalmente cardíacos, por el estrés que le generaba estar al mando del INPE, en medio de la reforma del sistema penitenciario y las constantes requisas en las cárceles, en el marco de la lucha del entonces Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana.

Es así que, la reacción de Magaly Medina evidencia que las diferencias con Iván Paredes nunca llegaron a resolverse. Sus declaraciones reflejan cómo algunos conflictos personales pueden mantenerse incluso después de la muerte. El tema ha generado debate entre quienes valoran su sinceridad y quienes consideran que la situación ameritaba una postura más prudente.