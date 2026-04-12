Jorge Nieto se muestra confiado en que pasará a segunda vuelta: "Esperaremos con paciencia"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante los primeros resultados publicados por la ONPE la noche de este domingo 12 de abril, el candidato presidencial, Jorge Nieto, se mostró confiado en que logrará pasar a la segunda vuelta electoral y aseguró tener "indicadores" que lo respaldan.

Nieto confía en que pasará a segunda vuelta

Este domingo 12 de abril, el desarrollo de la jornada electoral de las Elecciones 2026 se vio marcado por la falta de instalación de 211 mesas en Lima Sur, dejando a más de 63 mil electores sin votar, por lo que tendrán la oportunidad de hacerlo este lunes.

Pese a ello a las 6 de la tarde, las encuestadoras Datum e Ipsos dieron a conocer sus primeros resultados a boca de urna: la primera, ubicó al líder del Buen Gobierno en tercer lugar; la segunda, en un quinto lugar, disputándose aun el segundo puesto dado su corto margen de diferencia.

Al respecto, a la salida de su local partidario, el exministro de Defensa se mostró optimista, pero con mesura, en que logrará ese segundo lugar junto a Keiko Fujimori, quien ya es una candidata fija en segunda vuelta.

"Yo espero que lleguemos a la segunda vuelta, los indicadores que nosotros tenemos, nos dicen eso. Pero hay que esperar con paciencia. Yo confío en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuente los votos, y los cuente bien", señaló.

Finalmente, Nieto Montesinos aseguró que es "trabajo de nosotros los políticos" hacer que dicho conteo "cuente en la política" y que cumplan las promesas que han hecho a la ciudadanía.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | El candidato presidencial Jorge Nieto se mostró confiado de pasar a la segunda vuelta electoral. Además, señaló que la empresa encargada del traslado del material electoral habría trabajado con la municipalidad de Lima durante la gestión de Rafael López... pic.twitter.com/g0oRhE2EAy — Exitosa Noticias (@exitosape) April 13, 2026

Primeros resultados de boca de urna

La compañía especializada en encuestas de opinión, Datum, brindó sus primeros resultados a boca de urna para América TV y Canal N, reflejando la superioridad de Keiko Fujimori sobre sus demás contendores, obteniendo 16.5 %.

En segundo lugar figura Rafael López Aliaga con 12.8 %, teniendo a Jorge Nieto muy cerca en la tercera posición con un 11.6 %. En el cuarto lugar hay un "empate técnico" entre Ricardo Belmont con su 10.5 % y Roberto Sánchez (10 %).

Tras la habilitación de la plataforma de resultados en tiempo real de la ONPE, se tiene extraoficialmente confirmada la realización de una segunda vuelta electoral para el próximo domingo 7 de junio.

Por su parte, la encuestadora Ipsos, en alianza con Perú 21 y Latina, reveló también sus primeros resultados a boca de urna, confirmando a Fujimori en el primer puesto con 16.6 %. Esta encuestadora ubicó a Nieto en quinto lugar, por lo que pelea por un segundo puesto junto a Sánchez, Belmont y López Aliaga.

El candidato presidencial, Jorge Nieto, aseguró que tener "indicadores" de que logrará llegar a la segunda vuelta electoral.