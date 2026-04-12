UNMSM suspende clases este lunes 13 en su campus por jornada electoral: conoce todos los detalles

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó la suspensión de actividades en su sede principal para este lunes 13 de abril, extendiendo el cierre del campus tras la jornada electoral nacional. Esta disposición responde directamente a la entrega de las instalaciones por parte de la ONPE, entidad que ocupó el recinto durante el reciente fin de semana para los comicios.

Según la Dirección General de Administración de la UNMSM, la medida garantiza las condiciones necesarias para la adecuada organización y ejecución del retorno a las labores habituales dentro de la ciudad universitaria limeña. Esta paralización de labores académicas busca facilitar el ordenamiento del campus central.

Entrega de locales tras votaciones

La decisión administrativa asegura que el personal de limpieza y seguridad retome el control total del campus, luego de que miles de ciudadanos acudieran a las urnas el 12 de abril. Según su comunicado, la ONPE entregará las instalaciones en el transcurso del lunes, por lo que se aplicará la suspensión de ese día bajo el oficio número 000159-2026.

"Se precisa que la Oficina Nacional de Procesos Electoral entregará las instalaciones de la Ciudad Universitaria en el transcurso del día lunes 13", precisa el documento.

La comunidad sanmarquina debe considerar que el ingreso de estudiantes y docentes se normalizará paulatinamente una vez finalice el protocolo de recepción de los pabellones y las facultades designadas como centros de votación. Este procedimiento administrativo es fundamental para certificar que no existan daños en el mobiliario académico.

📢 Recordatorio

Se recuerda a la comunidad sanmarquina que las actividades en la Ciudad Universitaria se suspendieron los días viernes 10 y sábado 11 de abril, en el marco del proceso electoral. Sin embargo, la ONPE entregará las instalaciones de la Ciudad Universitaria en el... pic.twitter.com/3UaBkVz23r — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) April 13, 2026

Recomendaciones para la comunidad estudiantil

Las autoridades universitarias han exhortado a los alumnos, docentes y trabajadores administrativos a tomar las previsiones correspondientes para evitar traslados innecesarios hacia la Ciudad Universitaria durante las próximas horas de la jornada.

Se recomienda a todos los miembros de la decana de América mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación institucional para confirmar el reinicio de las clases presenciales y las actividades administrativas pendientes.

"Se exhorta a la comunidad sanmarquina a tomar las previsiones correspondientes y a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación", indica la publicación.

El cumplimiento de estas directrices permitirá que el retorno a las aulas se realice de manera fluida el día martes, minimizando cualquier tipo de contratiempo logístico derivado del despliegue técnico del órgano electoral.

Tras ello, la suspensión de actividades en San Marcos este lunes 13 de abril por las elecciones de la ONPE busca salvaguardar el orden y la integridad de la infraestructura académica tras el evento democrático.