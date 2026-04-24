Natalia Salas revela en programa de televisión cómo su enfermedad afectó su matrimonio

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista de Natalia Salas transmitida en el programa de Andrea Llosa, la actriz se sincera sobre la etapa de su enfermedad que retó uno de sus más importantes motivaciones de vida, su matrimonio y su familia.

En la conversación, la actriz comparte detalles de su vida en pareja y como su enfermedad ha impactado en su vida personal y matrimonio con su esposo, Sergio Coloma.

Conversación con encuentros emocionales

En el transcurso de la entrevista con la periodista Andrea Llosa, en su programa de televisión "La verdad a prueba", Natalia Salas narra abiertamente sobre su diagnostico médico que puso a pruebas diferentes aspectos de su vida.

Asimismo, en sus declaraciones afirmó que el vínculo con su esposo se fortaleció en la adversidad. Por esta razón, tomaron la decisión de casarse y marcar diferentes metas que tenían en común.

"Yo le pido al mundo, a Dios, me quiero sanar pero no sólo del cáncer, hay un montón de cosas que uno tiene adentro y estas vivencias yo las agradezco porque Sergio es como el resultado de un anhelo, un sueño y oraciones de tener al hombre que yo hoy día tengo al lado, de haber formado una familia con él", expresó.

Además, en su conversación narra como la idea de la maternidad no estaba dentro de sus planes. Sin embargo, conocer a su esposo y estar en una etapa distinta de su vida hizo que replanteara sus ideales.

"Yo no soñaba con ser mamá, la maternidad no era parte de mi sueño... por eso tengo cuatro gatos, yo dije voy a ser la tía chévere de los gatos y se acabó", confesó.

Natalia Salas cuenta la importancia de su esposo en el transcurso de su enfermedad

Finalmente, en la entrevista, Natalia Salas también cuenta la relevancia de no decaer anímicamente ante las adversidades, con el fin de proteger su estabilidad emocional.

Según indica la actriz, en momentos frágiles es donde más se ponía a actividades que le gustaban, con el fin de engañar a su sistema inmunológico y hacerle saber que estaba bien.

"A mí el cáncer me abrió los ojos y me ayudó a vivir con todo menos miedo, a que la vida es ahora y ser feliz todos los días", indicó.

En conclusión, la experiencia llevó a Salas a adoptar una actitud resiliente y consciente, entendiendo que mantener una mente positiva no solo fortalece el ánimo, sino también el cuerpo, y que la clave está en vivir el presente sin miedo.