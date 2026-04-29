Magaly emocionada por la graduación de la hija de su esposo en Boston: "Estamos orgullosos de ti"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina se tomó unos días de vacaciones de su programa para viajar a Estados Unidos con motivo de la graduación de la hija de su esposo, Alfredo Zambrano. La periodista se mostró sumamente emocionada por el nuevo logro de la joven y juntos celebraron esta nueva etapa como profesional con una espectacular cena en un exclusivo restaurante de la ciudad.

Magaly emocionada por la hija de Alfredo Zambrano

La conductora de 'Magaly TV, la firme' viajó a Estados Unidos hace unos días y, a través de sus redes sociales, ha documentado cómo la está pasando. Hace unas horas publicó las compras que están realizando con motivo de la ceremonia de graduación de Silvana Zambrano, hija de su esposo, Alfredo Zambrano.

Unas horas después, mostró imágenes del momento en que Silvana era llamada al estrado para recibir el título de maestría en ciencias en Psicología de la Consejería en la Northeastern University de Boston. "Estamos muy orgullosos de ti", escribió Magaly en la publicación, destacando la gran relación que mantiene con la hija de su esposo.

Cabe resaltar que la periodista se mostró muy emocionada por el evento desde horas antes, ya que se tomó el tiempo de elegir un outfit adecuado en color rosa, además de un abrigo beige, lentes oscuros y un bolso en color vino que resaltaba sobre su traje. Además, le dirigió unas palabras a su esposo, dando a entender que ambos estaban muy emocionados por el gran día.

Magaly orgullosa de la hija de Alfredo Zambrano

Finalmente, Magaly, Alfredo y Silvana celebraron la maestría de la joven con una espectacular cena en el restaurante Ostra Boston y, posteriormente, se fueron a un bar llamado Raffels Boston, donde la periodista y su esposo se mostraron muy acaramelados.

Magaly recibió regalos de su esposo

A través de un video en TikTok, Magaly confesó que no recibió un regalo, sino tres, y todos eran carteras de lujo. Recordemos que Magaly tiene una gran afición por las bolsas de diseñador y, en más de una oportunidad, ha mostrado su enorme colección, que comprende marcas desde Gucci hasta Chanel y Hermès.

El primer bolso que Magaly mostró es un Chanel S25 en versión mini, que puede llegar a costar aproximadamente entre $5,500 a $8,500. La historia de ese bolso era particular para ella, ya que contó que estuvo buscándolo durante mucho tiempo debido a que había una lista de espera, pero finalmente ya está a la venta para todo el público.

Sin embargo, ese bolso era solo el primer regalo, ya que inmediatamente mostró una segunda cartera, esta vez un poco más grande y en color hueso con detalles en tono camel. Sobre este modelo, Magaly confesó que tiene una obsesión por ese nuevo diseño y quiere conseguirlo en todos los tamaños y colores.

Finalmente, mostró que también consiguió el mismo bolso en otro material, pero en color vino. "En vez de una, obtuve tres por mi cumpleaños. No todos los días uno cumple años. Así que no le pedí una, sino le pedí tres a mi esposo", afirmó.

Es así que, el viaje de Magaly Medina a Estados Unidos estuvo marcado por la emoción y el orgullo familiar, acompañando un importante logro académico. La periodista compartió cada detalle del especial momento, desde los preparativos hasta la celebración final, evidenciando la cercanía con la familia de su esposo y la alegría por este nuevo comienzo.