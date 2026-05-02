'Hijo' del fallecido cómico ambulante 'Pompinchú' se pronuncia luego del deceso de su 'padre'

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de confirmarse el fallecimiento del conocido cómico ambulante, más conocido como 'Pompinchú' su 'hijo' se pronuncia en un comunicado lleno de emoción, tras la pérdida de su ejemplo a seguir.

Tras estar en una batalla contra la fibrosis pulmonar que lo llevo a la Unidad de Cuidados Intensivos, el comediante Alfonso Mendoza dejó este mundo el pasado 1 de mayo.

Asimismo, diversos personajes del mundo del espectáculo han recurrido a sus redes sociales para enviar mensajes de gratitud. Este es el caso de Jeffey Ponci, conocido por ser el hijo artístico del conocido 'Pompinchú'.

Hijo en el ambiente artístico

En la publicación difundida por redes sociales, el entrañable amigo de Alfonso Mendoza expresa el cariño hacía su padre en el ambiente artístico.

Dicho comunicado, expresa el dolor que está atravesando en este momento por la noticia que ha conmocionado al mundo artístico y fue anunciada por el hermano del cómico Raymundo Mendoza.

"Siempre te admiré , tuve la dicha de grabar, de compartir momentos y de ser parte de tu familia Pompinchu, porque eso me hiciste sentir, de pasar a ser compañeros de trabajo a pasar día del padre, celebrar nuestro cumpleaños, navidades y años nuevos", comentó.

Como parte de sus líneas, Ponci menciona que estos últimos días estuvo pendiente en las visitas al hospital para ver la evolución de su amigo.

"Te voy a extrañar cómo no tienes idea hermano, siempre que iba al hospital te despedías de mi, pero mi frialdad de pensar que ibas a salir de ese hospital hacía que te de un aliento", enfatizó.

Agradecimiento por lo enseñado a lo largo del tiempo

Dentro de las últimas palabras de la publicación difundida, el 'hijo' artístico recalca que a lo largo de todas las grabaciones siempre aprendió algo de Alfonso Mendoza.

Asimismo, espera hacerlo sentir orgulloso en el futuro con los logros que pueda ir alcanzando con las enseñanzas que le impartió el cómico ambulante.

"Gracias por tomarte en cuenta y darme la confianza de formar parte de tu vida hermano, me parte el alma continuar las grabaciones sin ti, pero el show tiene que continuar amigo, espero que algún día te sientas orgulloso de lo que lograré, pero créeme estoy seguro que nunca te llegaré ni a los talones", afirmó.

En conclusión, estas muestras de cariño y gratitud reflejan la cantidad de vidas que impacto el comediante en su larga carrera artística que marcó notoriedad en la sociedad.