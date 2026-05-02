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¡Al ritmo de nuestra música criolla! Santiago 'Coco' Linares y más artistas se unen para celebrar el Día de la Madre

El músico peruano Santiago 'Coco' Linares y su grupo musical presentaron los detalles de "Homenaje a Mamá", evento que reunirá a destacados artistas de la música criolla para festejar las previas al Día de la Madre.

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 02/05/2026

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Desde los estudios de Exitosa, Santiago 'Coco' Linares y su grupo musical presentaron los detalles de "Homenaje a Mamá", un evento que reunirá a destacados artistas de la música criolla para celebrar, con mucha tradición y sentimiento, las previas al Día de la Madre.

Día de la Madre a ritmo de música criolla

El guitarrista del Conservatorio Nacional de Música, el maestro 'Coco' Linares, se hizo presente junto a su marco musical integrado por Marco Antonio 'El elegante del criollismo', el cantante 'Coco' Quispe y Emma, quien toca el cajón, para anunciar un concierto en el marco de la celebración por el Día de la Madre.

En tal sentido, el exponente del criollismo invitó a todas las mamás del Cono Sur y a todos sus amigos a 'La Casa de Coco', lugar que albergará esta importante fecha de mayo, localizada en la playa San Antonio, en el kilómetro 24 de la Panamericana Sur. Además, añadió que la jarana empieza a la 1 de la tarde el próximo sábado 9 de mayo.

Cabe señalar que, en dicha tarde en la que el criollismo dirá presente se unirá la "brisa, guitarra y amor" en el que, también, los asistentes podrán disfrutar de un delicioso almuerzo criollo.

En esta oportunidad, más allá de disfrutar de la versatilidad del maestro Santiago Linares con la guitarra, el público se podrá deleitar con otros artistas como Julie Freundt, Wayo Álvarez y Jorge Luis Jazzo. Las personas interesadas en participar de este día pueden realizar sus reservas a los números 999 175 673 / 918 577 508.

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El marco musical que acompaña a 'Coco' Linares 

El destacado guitarrista Santiago Linares, presentó a los integrantes que su grupo. El primero de ellos es Marco Antonio 'El elegante del criollismo', sobre él dijo que es la primera vez que se unen para un proyecto. 

También nombró a 'Coco' Quispe, sobre quien reveló que son del mismo barrio de San Luis de Cañete y resaltó que "es un gran amigo de Susana Baca". Y finalmente, presentó a Emma, quien toca cajón peruano, y a la que describió como "una cajonera que alegra hasta al que no quiere alegrar".

Como vemos, el maestro Santiago 'Coco' Linares brinda una gran oportunidad para celebrar el Día de la Madre a ritmo de criollismo con el evento llamado 'Homenaje a mamá', el cual está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 9 de mayo desde la 1 de la tarde en 'La Casa de Coco', recinto del artista que une la música criolla con la comida para el deleite del público, este se encuentra localizado en el kilómetro 24 de la Panamericana Sur.

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