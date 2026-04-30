Yahaira arremete contra quienes la tildan de exagerada por pedir garantías contra Magaly: "Quiero vivir en paz"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia volvió a ser portada de noticias luego de difundir que había entablado una demanda por supuesta difamación agravada contra Magaly Medina. Varias figuras del espectáculo opinaron al respecto, y al parecer esto no le gustó a la cantante de salsa, quien salió a responder fuerte y claro, pidiendo que no se comente sobre el tema sin conocerlo a fondo.

Yahaira parcha a sus críticos por demanda a Magaly

La 'Reina del totó' utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que cuestionaba duramente la opinión que algunos colegas han vertido sobre la demanda que entabló contra la conductora de ATV. La artista aseguró que las críticas en su contra se formaron debido a que en el Perú aún hay mucho machismo.

"Me están llamando para dar mi opinión acerca de unas declaraciones de personas que están hablando claramente sin fundamentos. Sin saber del tema, yo tengo clarísimo que estamos en una sociedad machista, una sociedad donde normalizan la violencia contra la mujer", dijo en un inicio.

En esa misma línea, Yahaira reiteró que la denuncia que interpuso contra Magaly no es nueva, sino que la expuso debido a que se vienen audiencias importantes en su caso. También condenó las preguntas y acciones de violencia psicológica contra ella, y pidió a las personas que no opinen sin conocer el trasfondo.

"Yo fui a pedir mis garantías a la prefectura porque siento que hace mucho tiempo vengo siendo víctima de violencia psicológica. Yo no tengo por qué tolerar ese tipo de violencia en mí. Quiero vivir tranquila y quiero vivir en paz como cualquier persona. Por favor, si van a hablar, opinen con fundamentos", sentenció.

Magaly arremete contra Yahaira

Magaly Medina no soportó más y explotó contra Yahaira Plasencia y su exabogado Iván Paredes. La conductora de televisión llamó "payasos" a ambos y aseguró que están buscando victimizarse para conseguir la misericordia del público. Además, cuestionó la decisión de la Prefectura de Lima por otorgarle garantías personales a la cantante en su contra.

Medina inició su programa haciendo un fuerte reclamo público, indicando que las acciones legales que han tomado Yahaira e Iván carecen de coherencia. "A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades", dijo en un inicio.

Magaly hizo un llamado a la Prefectura a que atienda los casos de decenas de mujeres maltratadas que buscan medidas de protección. También cuestionó la decisión de la institución por otorgarle las medidas a Yahaira y denunció públicamente que su exabogado estaría extorsionándola con difundir información

En medio de la polémica, Yahaira Plasencia dejó en claro que continuará con su proceso legal contra Magaly Medina. La cantante reafirmó que busca tranquilidad y respeto, y pidió responsabilidad al opinar, insistiendo en que nadie debería tolerar violencia psicológica ni ser juzgado sin conocer realmente el contexto.