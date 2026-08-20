Magaly confirma que se reunió con Yahaira y llegaron a acuerdos: "¿Para qué nos vamos a pelear?"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina sorprendió a todos al confirmar que se reunió personalmente con Yahaira Plasencia, en medio del proceso legal que ambas mantienen desde 2024. La conductora reveló que el encuentro tuvo un tono conciliador y que, tras conversar frente a frente, ambas habrían llegado a algunos acuerdos para intentar dejar atrás las diferencias que las enfrentaron públicamente.

¿Magaly y Yahaira harán las paces?

La reunión contó también con la presencia del productor de Magaly, quien acompañó a la periodista durante la conversación con la cantante. Según explicó la conductora, ambas tuvieron la oportunidad de abordar distintos aspectos de la controversia y evaluar alternativas para poner punto final al enfrentamiento que se originó tras la demanda presentada por Yahaira.

" Yo debo decir que Yahaira y yo si nos hemos reunidos , si hemos conversado, nos hemos reunido personalmente (...) ya les comentaremos que pasa, para que nos vamos a pelear ella y yo, o sea por qué, para que llevar a juicio algo que tu susceptibilidad quiso o te hizo sentir ofendida, estamos en un medio salvaje", dijo.

Magaly dejó entrever que existe una voluntad de ambas partes para resolver el conflicto de manera "civilizada". La periodista consideró que continuar con una disputa durante más tiempo resulta innecesario si existe la posibilidad de escucharse, aclarar posiciones y encontrar un punto de entendimiento después de todo lo ocurrido entre ellas.

Aunque evitó revelar cuáles fueron exactamente los acuerdos alcanzados, Medina señaló que en algún momento podrían ser ambas quienes expliquen públicamente qué decisión tomaron. Por ahora, prefirió mantener en reserva los detalles de la conversación.

Magaly se solidariza con Yahaira

Por otro lado, la conductora también mostró un lado más empático al referirse al complicado momento personal que atraviesa Yahaira. Según contó, la cantante se encuentra preocupada por el deterioro de la salud de su madre, situación que actualmente concentra gran parte de su atención y sus energías.

Ante este escenario, Magaly expresó sus mejores deseos para la recuperación de la madre de la cantante de salsa y manifestó su respaldo a la cantante durante esta etapa familiar.

"Ella (Yahaira) está atravesando una etapa bastante complicada, tiene a su madre bastante enferma y todas sus energías están centradas en darle a su madre paz y tranquilidad, sobre todo rogar para que su mamá recupere y vuelva a tener la salud de siempre, eso es lo que también deseamos para ella", sentenció.

De esa manera, Magaly Medina y Yahaira Plasencia dieron un paso hacia la conciliación tras reunirse y conversar sobre sus diferencias legales. Mientras ambas evalúan cómo cerrar esta etapa, la conductora también mostró empatía por la situación familiar de la cantante y expresó sus mejores deseos para la recuperación de su madre en este momento difícil.