Armonía 10 sorprende al presentar a su nuevo integrante: "¡Creemos en tu talento!"

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Armonía 10 tenía guardada una sorpresa para sus seguidores y cumplió con anunciarla este viernes 2 de octubre. La agrupación presentó oficialmente a su nuevo integrante, cuya llegada ya había despertado varias especulaciones en redes sociales.

Armonía 10 anunció que tendría una nueva voz

El mes de octubre arrancó con novedades para Armonía 10. La agrupación piurana utilizó sus redes sociales para adelantar que preparaba un importante anuncio relacionado con su formación y dejó a sus seguidores con la curiosidad a tope.

"Una nueva voz se nos une...", fue el mensaje que acompañó el video protagonizado por Stiven Franco, quien fue el encargado de dar la bienvenida al nuevo integrante de la denominada Universidad de la Cumbia.

Como era de esperarse, la publicación hizo reventar las redes al instante con pura lluvia de comentarios y apuestas picantes entre la fanaticada. La identidad del nuevo integrante se convirtió en la pregunta del momento y varios nombres comenzaron a aparecer entre las especulaciones.

Algunos usuarios mencionaron que les gustaría ver a Douglas Mogollón o Mathías Zevallos como parte de Armonía 10. Sin embargo, otros fueron más allá y aseguraron que ya conocían quién sería el elegido.

Baruj Ocharán se suma a Armonía 10

Finalmente, las dudas se despejaron el viernes 2 de octubre. Armonía 10 confirmó oficialmente que Baruj Ocharán se incorpora a sus filas, luego de su paso por otras agrupaciones de cumbia.

El cantante había dejado La Bella Luz en medio de una controversia y posteriormente pasó a formar parte de Caribeños de Guadalupe. Ahora, Ocharán inicia una nueva etapa profesional al convertirse en integrante de Armonía 10.

"Esto es un gran paso en mi carrera. Hola, armoniosos, ahora soy parte de ustedes", se le escucha decir en el video de presentación compartido por la agrupación.

La agrupación piurana, por su parte, le dio la bienvenida oficial y destacó la oportunidad que representa este nuevo capítulo para el artista.

"¡Es Baruj! Bienvenido a la familia de Armonía 10. Estamos seguros que en esta nueva etapa de tu carrera podrás brillar en los escenarios de la Universidad de la Cumbia. ¡Creemos en tu talento!", escribió la agrupación en sus redes sociales.

Así, Armonía 10 sorprendió al presentar oficialmente a Baruj Ocharán como su nuevo integrante. El cantante llega a la agrupación piurana después de su paso por La Bella Luz y Caribeños de Guadalupe, listo para asumir este nuevo reto en su carrera musical.