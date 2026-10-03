Naldy Saldaña cancela su debut como solista a pocos días de su presentación y revela el fuerte motivo

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Naldy Saldaña tenía todo listo para reencontrarse con su público y dar el primer paso en su nueva etapa como solista, pero un inesperado hecho cambió sus planes de un momento a otro. La artista reveló el fuerte motivo que la llevó a cancelar su presentación del 10 de octubre.

Naldy Saldaña cancela su esperado debut

En estos últimos días, la talentosa Naldy Saldaña andaba compartido con sus fans lo que sería su gran presentación de este 10 de octubre en La Catedral de la Cumbia. Semejante evento valía oro para la cumbiambera, pues marcaba su nueva aventura como solista.

La artista incluso había trabajado durante varias semanas en la producción del espectáculo y tenía preparada una puesta en escena especial para reencontrarse con sus seguidores. Sin embargo, el pasado 2 de octubre comunicó que finalmente decidió cancelar el show.

A través de sus redes sociales, Naldy Saldaña explicó que recibió mensajes que encendieron sus alarmas por su seguridad y la de las personas que la rodean.

"Necesito comunicarles una decisión que me duele profundamente. He tomado la difícil decisión de cancelar mi evento programado para este 10 de octubre. Durante los últimos días he venido recibiendo una serie de mensajes alertándome sobre mi seguridad y la de mi entorno", expresó.

La cantante dejó claro que no se trató de una decisión nada sencilla, especialmente porque este espectáculo representaba para ella la oportunidad de comenzar nuevamente en la música.

"Este evento significaba muchísimo para mí. Era mi oportunidad de volver a comenzar y de mostrarles todo lo que he venido preparando durante las últimas semanas", sostuvo.

Naldy Saldaña y la razón de la cancelación

Naldy Saldaña también contó que detrás de la presentación existía una importante inversión económica. Entre los preparativos estaban los vestuarios que utilizaría durante el show, algunos de los cuales fueron confeccionados por ella misma.

"Hay vestuarios que preparé y confeccioné con mis propias manos pensando en cada momento del show. Existen gastos, compromisos y una inversión económica importante que tendremos que asumir como consecuencia de esta decisión", manifestó.

A pesar de todo lo invertido, la cantante señaló que su prioridad era evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a su familia, equipo de trabajo, músicos, artistas invitados y público.

"Pero por más doloroso que sea, ninguna inversión vale más que la tranquilidad de los que amo. Me duele especialmente por quienes compraron su entrada y los que estaban por hacerlo", añadió.

La cancelación también afecta a quienes ya habían adquirido boletos. Por ello, Naldy Saldaña indicó que próximamente se brindará información sobre el procedimiento para recuperar el dinero de las entradas.

Pese a este inesperado revés, la cantante aseguró que sus planes en la música continúan. "Quizás hoy las circunstancias me obliguen a desistir, pero mis ganas de seguir trabajando y salir adelante siguen intactas", concluyó.

Así, Naldy Saldaña canceló su debut como solista debido a los mensajes que recibió sobre su seguridad y la de su entorno. Aunque la decisión significó dejar de lado una presentación que había preparado con ilusión e inversión, la artista aseguró que sus ganas de seguir trabajando en la música permanecen intactas.