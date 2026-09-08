Juan Carlos Requejo: Ministro de la Producción expuso plan de acción ante el Congreso para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, compareció este martes 8 de septiembre de 2026 ante la Comisión en Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado, con la finalidad de informar las acciones de su sector y las medidas adoptadas para reducir el impacto del Fenómeno El Niño.

Cabe señalar que, según el comunicado oficial N.º 15-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), este fenómeno se prolongará hasta el verano del próximo año, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 (≥ 62%) y entre fuerte y extraordinaria para los meses de febrero y marzo de 2027.

Acciones adoptadas para mitigar los efectos del FEN

Durante su presentación ante el grupo de trabajo parlamentario que preside el senador Daniel Barragán Coloma (Partido Cívico Obras), el miembro del Gabinete Ministerial destacó declaratoria de emergencia de los sectores pesca y acuicultura.

Dicho dispositivo, informó, permitirá adoptar "mecanismos especiales" para los pescadores y productores afectados por Fenómeno El Niño, como, por ejemplo, otorgarles un tratamiento especial a sus deudas, con el objetivo de evitar el deterioro de su calificación crediticia o de su situación financiera.

Asimismo, agregó que el Ministerio de la Producción ha emitido 19 medidas de ordenamiento pesquero, orientadas a mantener la continuidad de la actividad y responder a los cambios que vienen produciéndose en el mar. Agregó, además, que se vienen gestionando recursos para atender los desembarcaderos pesqueros artesanales que requieren trabajos de mantenimiento.

Durante su intervención resaltó, que las medidas contra la pesca ilegal han permitido que disminuya el ingreso de flotas extranjeras a puertos peruanos entre el 2024 y 2026, desplazándolas a otros países.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, continúa su presentación en la Comisión en asuntos de Desarrollo del Senado y durante su intervención resaltó que las medidas contra la pesca ilegal han permitido que se disminuya el ingreso de... pic.twitter.com/NwWKKV9Bpb — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2026

Espera la aprobación del pedido de facultades legislativas

Consultado sobre el debate interno generado en el Congreso tras el pedido de facultades legislativas que fuera enviado por el Gobierno el pasado 28 de agosto, el ministro de la Producción se mostró optimista con que pueda ser aprobado.

Dicha fórmula de 66 páginas busca atender la problemática que gira en torno a seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño y simplificación del Estado. En esa misma línea, indicó que de aprobarse se emitirá un decreto supremo que permitirá reducir la tramitología y generar incentivos para el desarrollo de parques industriales a nivel nacional.

"Yo creo que, en la medida que expliquemos más, van a entender el alcance y la importancia. Acá acabamos de hacer una exposición con representantes de todas las bancadas y después de escuchar la explicación han apoyado las medidas que estamos presentado", explicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras culminar la reunión con la Comisión de asuntos de Desarrollo del Senado, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, se mostró optimista a que se revierta el rechazo a la solicitud de delegación de facultades legislativas, pese a que... pic.twitter.com/V68neXl6mo — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

La presentación permitió a los senadores conocer las medidas previstas por el Ejecutivo para mantener las actividades productivas y, principalmente, reducir el impacto económico que el Fenómeno Niño Costero podría generar entre los pescadores artesanales, acuicultores y las familias que dependen de estas actividades, haciendo hincapié en la necesidad de aprobar el pedido de facultades legislativas.