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The Jacksons llegan por primera vez a Lima: ¿cómo sobrevive la banda sin Michael Jackson?

The Jacksons llegará por primera vez a Lima para reencontrarse con un público que conoce sus grandes éxitos, pero también la historia que comenzó junto a Michael Jackson.

The Jacksons llegan por primera vez a Lima
The Jacksons llegan por primera vez a Lima (Composición Exitosa)

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 08/09/2026

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The Jacksons llegará por primera vez a Lima este 15 de diciembre para presentarse en Costa 21. La agrupación que alguna vez compartió escenario con un joven Michael Jackson sigue recorriendo el mundo, pero su llegada también revive una pregunta inevitable: ¿cómo sobrevive la banda sin el recordado 'Rey del Pop'?

Michael dejó su huella en The Jackson 5

Cuando "I Want You Back" convirtió a The Jackson 5 en un verdadero fenómeno, Michael Jackson tenía apenas 11 años. Era el menor de los cinco hermanos que compartían escenario, pero rápidamente empezó a llamar la atención por su voz, sus movimientos y ese carisma que parecía no tener límites.

Tony Succar recuerda que el éxito del grupo no se debía únicamente a Michael. Cada hermano tenía un papel importante dentro de la banda. Jermaine tocaba el bajo, Tito la guitarra y todos juntos tenían una dinámica familiar que funcionaba muy bien sobre el escenario.

"Eran todos hermanos. Jermaine tocaba bajo, Tito tocaba la guitarra y había una vibra espectacular al verlos tocar y cantar así", explicó Tony Succar.

Pero, claro, dentro de ese grupo había uno que poco a poco comenzó a robarse todas las miradas. Michael era el más pequeño, pero también el que tenía ese algo difícil de explicar.

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"Al ser el más chiquitín de todos, cantar así, bailar así y tener esa sonrisa, ese carisma, era como: 'wow, ¿qué es esto?'. Lo ponías en cualquier escenario y sobrepasaba todo", señaló Tony Succar.

¿Cómo sobrevive The Jacksons sin Michael?

Con los años, Michael tomó su propio camino y terminó convirtiéndose en una estrella mundial. Y ahí apareció el reto para sus hermanos: ¿cómo seguir adelante sin su gran estrella?

Para Tony Succar, la clave de cualquier banda que pierde a una de sus figuras principales está en reinventarse y no quedarse viviendo únicamente del pasado.

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Más de cinco décadas después, canciones como "I Want You Back", "ABC", "I'll Be There" y "The Love You Save siguen siendo parte del recuerdo de varias generaciones. Ese repertorio mantiene viva la historia de una familia que marcó al pop y que, pese a la ausencia de Michael, continúa subiendo a los escenarios.

Así, The Jacksons llega por primera vez a Lima con un legado enorme a cuestas y con el reto de seguir adelante sin Michael Jackson. La banda mantiene vivo su legado, aunque la ausencia del 'Rey del Pop' sigue marcando su historia.

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