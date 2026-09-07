Alejandra Baigorria pide peculiar deseo en su fiesta de cumpleaños: "Que me dejen de j**er, por favor"

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria está a puertas de cumplir 38 años de vida y decidió celebrar una pequeña fiesta junto a sus familiares y amigos cercanos poco antes de partir hacia Europa. Durante la celebración organizada por su esposo, Said Palao, la empresaria pidió un peculiar deseo luego de soplar las velas de su torta y se volvió viral en unos instantes.

Alejandra Baigorria pide peculiar deseo por su cumpleaños

La 'Gringa de Gamarra' apareció en las historias de su esposo, debido a que le organizaron una pequeña celebración con una torta y una decoración muy colorida. Después de cantarle la canción de "Feliz cumpleaños", Alejandra pidió un momento para pedir su deseo y sorprendió a los asistentes.

"Que me dejen de jod*r, por favor", pidió Alejandra detrás de su enorme torta y sosteniendo un ramo de rosas.

Por su parte, Said compartió el video con una romántica frase que expresa sus sentimientos hacia la empresaria: "Feliz cumple, mi amor". Por su lado, Alejandra compartió una foto junto a su esposo y un amigo haciendo ejercicio en el Morro Solar de Chorrillos, ya que estaban grabando contenido para una de esas marcas.

Unas horas después, Alejandra mostró que estaba viajando a Europa para recibir sus 38 años fuera del país. Al parecer, la rubia no solo estará en Madrid, sino que tendría en mente viajar a otras partes del mundo y, al parecer, lo haría acompañada de su esposo.

Alejandra se defiende tras polémica por albergue

Alejandra Baigorria quedó en el ojo de la tormenta luego de una denuncia por presunto abandono de mascotas en un refugio de Chaclacayo. Tras la difusión del caso en Magaly TV, La Firme, la empresaria decidió romper su silencio y aclarar cuál es su relación con el albergue señalado.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Alejandra Baigorria dejó claro que, según su versión, ella no tiene ninguna responsabilidad sobre el refugio de Chaclacayo. La empresaria explicó que existen dos albergues diferentes y que el que fue mostrado en televisión no es el que ella realizó.

"Lo que yo quería aclarar era que son dos albergues diferentes, no es que yo haya dejado tirado un albergue o algo así", señaló la esposa de Said Palao.

Es así que, Alejandra Baigorria inició la celebración por sus 38 años rodeada de sus seres queridos. La empresaria se mostró emocionada por esta nueva etapa y todo indica que continuará festejando durante su viaje a Europa, donde disfrutaría de unos días de descanso junto a Said Palao antes de retomar sus actividades laborales.