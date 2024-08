Magaly Medina ARREMETE contra Gino Pesaressi por regresar a 'Esto es Guerra': "Nació sin gracia"

16/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más, Magaly Medina vuelve a sorprender y ahora al no dudar en arremeter en contra de Gino Pesaressi por regresar al programa 'Esto es Guerra', asegurando que no ayudará en nada al reality porque "nació sin gracia".

¿Qué dijo Magaly sobre 'EEG'?

En la última emisión de su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión, hizo referencia a la reciente decisión de la producción de 'EEG' de traer de vuelta a una figura que, para ella, no tuvo mucho 'pegue' en la pantalla chica.

Según la periodista, el reality se encontraría en decadencia y el rating no los acompaña desde la salida de Johanna San Miguel, por lo que estarían tomando medidas extremas como reincorporar en su equipo al modelo de 36 años.

"Está mal, 'Esto es Guerra', las cosas no le están funcionando. Antes de la salida de Johanna ya estaban en 13 o 14 puntos, con la salida de Johanna, llega a 11 puntos. Está en sus periodos más bajos", comentó en un inicio.

Seguidamente, advirtió que el ingreso de Pesaressi al programa no tendrá buenos resultados porque lo considera "un cactus" sin gracia alguna para aparecer en la televisión, a pesar de haber formado parte de 'En Boca de Todos'

Magaly fulminó a Pesaressi

Asimismo, la popular 'Urraca' lamentó que tomen a Gino como "el salvador" de EEG y que traten hacer ver a la gente que puede llegar a levantar su sintonía.

"A quién les ocurre traer como salvador. Nada menos que a uno de los desangelados, a uno de los rostros que nunca convencieron en televisión, ni como modelo, ni como conductor (...) Nació sin gracia, morirá sin gracia para la tele", resaltó.

Pero no todo quedó ahí, ya que siguió despotricando contra el chico reality hasta el punto de remarcar que el cuy estrella de América Televisión sería más conocido y querido que él.

"Pobrecito, le faltó talento en todo siempre. Estuvo por ejemplo en la conducción de 'Boca de todos', pero más participación y más simpatía tenía el cuy, ya con eso les digo todo", sentenció.

Gino Pesaressi regresó a 'EEG'

Como se recuerda, Gino dejó en shock a más de uno al retornar a Esto es Guerra como parte de los guerreros tras años de estar alejado de los realities y ante la ausencia de Patricio Parodi.

El bailarín fue bien recibido por el resto de sus compañeros de equipo y se mostró completamente emocionado y optimista, alegando que dará lo mejor de sí en la competencia, que considera como "su hogar".

Es tras ello, que la conductora Magaly Medina no dudó en arremeter contra el modelo, reiterando que su regreso a 'EGG' no ayudará en nada al programa porque Pesaressi "nació sin gracia" y no encanta a nadie en televisión.