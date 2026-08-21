Magaly reacciona a las revelaciones de Korina sobre su ruptura con Mario Hart: "Lo echó hasta de tacaño"

21/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no fue ajena a las recientes confesiones de Korina Rivadeneira sobre su ruptura con Mario Hart. La conductora analizó las declaraciones de la modelo y consideró que, aunque no lanzó insultos contra su expareja, terminó dejándolo en una posición bastante desfavorable al revelar detalles sobre la dinámica económica que mantuvieron durante su relación.

Magaly lanza 'chiquita' a Mario y Korina

Durante su programa, Magaly sostuvo que las declaraciones de Korina proyectaron una imagen de Mario como un hombre tacaño y poco proveedor. La venezolana contó que ambos asumían los gastos bajo una modalidad de 50/50 desde sus primeras citas, una dinámica que, según su versión, se mantuvo incluso cuando formaron una familia y llegaron sus hijos.

Además, la conductora puso especial atención en el periodo posterior al nacimiento de la hija de la pareja. Según lo relatado por Korina, ella continuó trabajando y aportando económicamente al hogar pese a las dificultades que implicaba combinar sus responsabilidades como madre con sus labores profesionales.

"Ella acá lo ha echado de hasta tacaño, de hombre no proveedor. Dice que desde la primera cena como enamorados pagaron 50/50 y que tuvo que trabajar tras dar a luz y con su hija porque Mario le exigía que aporte económicamente al hogar el 50% de todo", dijo en un inicio.

En ese contexto, Magaly cuestionó la situación desde su propia perspectiva y consideró difícil imaginar una relación en la que una mujer deba continuar trabajando durante el periodo de recuperación después de dar a luz mientras mantiene una distribución económica estrictamente equitativa. Para la conductora, estos detalles hicieron que las revelaciones fueran especialmente contundentes.

"Yo creo que lo ha dejado por la pata de los caballos, porque yo no me imagino con un hombre que no me provea, tacaño, que me mande a trabajar cuando estoy en el puerperio y que me diga que es 50/50, ¿cómo hago para llenar la refrigeradora, pagar la casa?. Yo me hubiera ido de esa relación hace rato", agregó.

Finalmente, Magaly señaló que Korina no necesitó insultar directamente a Mario para generar una percepción negativa sobre él. A su juicio, fueron los propios detalles expuestos por la modelo los que terminaron construyendo esa imagen. Por ello, consideró que sus confesiones dejaron al piloto mal parado y permitieron que el público sacara sus propias conclusiones. Además, también hizo énfasis en que le parecía extraño que Korina haya salido a hacer estas confesiones luego del desplante público que sufrió en el concierto de Rawayana.