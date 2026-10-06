Cristiano Ronaldo rompe su silencio y acusa a Jorge Jesús de incumplir acuerdos: "Por eso abandoné la concentración"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo rompió su silencio sobre su salida de la concentración de Portugal y acusó a Jorge Jesús de incumplir acuerdos previos. El delantero explicó que esperaba disputar 30 minutos ante Noruega, pero calentó durante el segundo tiempo sin ingresar, situación que provocó su salida del equipo.

Ronaldo explicó que pasó

CR7 detalló que después del Mundial 2026 había decidido dejar la selección portuguesa, pero reconsideró esa decisión tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El atacante señaló que Jorge Jesús conocía ese plan y aceptó las condiciones establecidas antes de la convocatoria.

El conflicto apareció durante el partido contra Noruega. Ronaldo explicó que un integrante del cuerpo técnico le comunicó que debía hablar con Jorge Jesús y que el entrenador le indicó que podía disputar 30 minutos. El futbolista aceptó, comenzó a calentar, pero finalmente permaneció en el banco.

"Jorge Jesús faltó a su palabra y por eso abandoné la concentración del equipo días después de calentar y no jugar contra Noruega", anunció.

Ronaldo también cuestionó lo ocurrido después del encuentro. De acuerdo con su versión, mantuvo una reunión con Jorge Jesús y Simão Coutinho, director deportivo de Al Nassr. En esa conversación, según explicó, acordaron una forma de aclarar públicamente lo sucedido y evitar nuevas versiones sobre el episodio.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El futbolista Cristiano Ronaldo publicó un comunicado en el que descartó haber renunciado a la selección de Portugal, luego de haberse retirado de la concentración la semana pasada. "Cuando pienso en la selección nacional, en lo que realmente pienso es en competir", señaló el 'bicho'. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 6, 2026

El delantero sostuvo que existía un acuerdo para que el seleccionador explicara ante los medios que Ronaldo nunca había exigido minutos. También señaló que debía reconocerse que había sido un error hacerlo calentar si finalmente no iba a ingresar frente a Noruega.

Publicación de CR7.

Cristiano Ronaldo pide disculpas

Sin embargo, 'El Bicho' afirmó que esa explicación no se produjo como habían acordado. El futbolista consideró que ese episodio representó otro incumplimiento y decidió abandonar la concentración portuguesa. Su salida ocurrió antes del siguiente compromiso y generó una nueva disputa sobre su continuidad con el combinado nacional.

Ronaldo reconoció además que su comportamiento posterior al partido no fue correcto. El capitán portugués pidió disculpas por no haber saludado a los aficionados que acudieron al encuentro y asumió responsabilidad por haber abandonado la concentración. También manifestó que acepta recibir una sanción por su conducta.

🚨Cristiano Ronaldo se marcha de la concentración con Portugal 📸 Así fue el momento de su salida del estadio https://t.co/efcoAIF4Cz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 30, 2026

Pese al conflicto, el delantero no anunció su renuncia definitiva a Portugal. Ronaldo afirmó que mantiene su disposición para volver a la selección cuando pueda hacerlo y después de cumplir cualquier castigo. Su mensaje reafirmó su vínculo con el equipo nacional y su deseo de continuar representándolo.

La situación mantiene como protagonistas al astro portugués y Jorge Jesús, mientras la versión del delantero queda expuesta en su comunicado. El atacante sostiene que hubo compromisos que no fueron respetados, mientras el seleccionador había defendido previamente su decisión deportiva sobre el partido contra Noruega.