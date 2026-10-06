Renzo Costa y Thalía Alva, madre de sus mellizos, se casaron: así fue su íntima ceremonia civil

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Renzo Costa y Thalía Alva ya son esposos. Tras alrededor de cinco años de relación y con sus mellizos como fruto de su amor, se casaron una ceremonia civil bastante íntima. Y aunque los flamantes esposos querían mantener todo bajo siete llaves, Magaly Medina terminó contando el secreto.

Renzo Costa y Thalía Alva se casaron

Durante la reciente emisión de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina sorprendió al revelar que su amigo Renzo Costa contrajo matrimonio civil con Thalía Alva, madre de sus mellizos. Según contó la conductora, la ceremonia se realizó este fin de semana y tuvo un carácter bastante privado.

"Este fin de semana, yo sé que esto fue una ceremonia discreta, solo para amigos y para familia, pero yo no me puedo callar esta noticia y mi amigo lo sabe: Renzo Costa, mi amigo, se casó este fin de semana con Thalía Alva, la madre de sus dos pequeños", anunció.

La celebración reunió a un grupo reducido de invitados, entre familiares y amigos cercanos. Entre ellos estuvieron Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano. La conductora incluso reveló que existía un acuerdo para no publicar las fotos del matrimonio, pero ella decidió contar la noticia de todos modos.

"Fue una ceremonia, una celebración pequeña entre un grupo muy reducido de amigos, los más cercanos, la familia, pero yo no iba a dejar de decirlo. Se supone que las fotos no las íbamos a divulgar, pero Renzo debe saber que tiene una amiga... ¿para qué me invitas, Renzo? si ya sabes como soy?", comentó entre risas.

Así lucieron los flamantes esposos

Las primeras imágenes mostradas por Magaly Medina permitieron conocer algunos detalles de la celebración. En ellas, Renzo Costa aparece con un elegante traje color crema, mientras que Thalía Alva lució un vestido blanco con capa.

Luego, la ahora esposa del empresario cambió su atuendo por un vestido corto para continuar con la celebración. Magaly no ocultó su felicidad por este nuevo paso en la vida sentimental de su amigo, a quien conoce desde hace varios años.

"Lo estoy haciendo público porque además, me siento feliz, yo soy amiga de Renzo hace muchísimos años. He conocido a Thalía, conozco sus deliciosas criaturas y soy una de las que toda la vida le dije (a Renzo) 'ya, es hora, ¿cuándo?'", expresó.

¿Renzo Costa tendrá boda religiosa?

Aunque el matrimonio civil ya se concretó, la celebración no sería la única que tienen prevista. De acuerdo con lo revelado por Magaly Medina, Renzo Costa le habría contado que el próximo año buscaría casarse por la vía religiosa con Thalía Alva.

La conductora también contó que, después de la ceremonia civil, los invitados se trasladaron a otro local para continuar con los festejos.

"Se ha casado civil, el próximo año dice él que se casa por lo religioso. Pero fue una ceremonia y un matrimonio llena de alegría que culminó muy tarde porque de ahí nos fuimos a otro local, hasta ahí llegué, y luego la fiesta terminó hasta las tantas", relató.

Así, Renzo Costa y Thalía Alva, padres de los mellizos Massimo y Santino, se casaron en una íntima ceremonia civil después de alrededor de cinco años juntos. Según contó Magaly Medina, el empresario tendría previsto casarse por la vía religiosa el próximo año.