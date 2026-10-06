Congreso: tenso momento durante debate sobre facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, se registró un tenso momento en la Cámara de Diputados entre los parlamentarios Cecilia Chacón y Ernesto Zunini. el incidente se desencadenó luego de que se sugiriera que el bloque de izquierda debería trabajar en conjunto con la bancada de Fuerza Popular.

Enfrentamiento entre bancadas y acusaciones en la Cámara de Diputados

La discusión sobre la delegación de facultades elevó la temperatura en el hemiciclo tras las intervenciones directas entre los legisladores de ambas agrupaciones parlamentarias. Durante su alocución, la legisladora de Fuerza Popular criticó los argumentos expuestos por la oposición e instó a mantener el orden en el debate.

"No hemos adjetivizado, no hemos levantado la voz y es más hemos escuchado mentiras, exageraciones y ofensas pero sin embargo estamos manteniendo el nivel de esta cámara de diputados en un debate tan importante como son los de las facultades", indicó Cecilia Chacón.

Asimismo, la diputada Chacón respondió a las declaraciones previas de Ernesto Zunini respecto a la capacidad legislativa y sostuvo que su bancada no mantendría coordinaciones con asesores presuntamente vinculados al Movadef. Sus palabras provocaron la inmediata reacción de los integrantes del bloque de izquierda, quienes exigieron rectificación en medio de reclamos colectivos.

Rechazo de la oposición y crispación en el pleno parlamentario

Por su parte, el legislador Ernesto Zunini calificó las expresiones de su colega como una falta de respeto hacia su bancada y manifestó su firme protesta ante la mesa directiva. El parlamentario sostuvo que los señalamientos vertidos en la sesión desvían la atención de la materia de fondo, que corresponde al análisis de la solicitud del Ejecutivo.

En esa misma línea, la bancada de Juntos por el Perú rechazó los comentarios vertidos por la representante de Fuerza Popular durante la sesión plenaria. Diversos legisladores de este grupo parlamentario expresaron su malestar a través de abucheos e interrupciones que obligaron a suspender brevemente el uso de la palabra en la sala.

Finalmente, el episodio evidenció las marcadas diferencias y el clima de polarización existente entre los diferentes grupos parlamentarios previo a la votación del proyecto de ley. La jornada legislativa continuó en medio de llamadas al orden por parte de la mesa directiva para retomar la conducción de la agenda programada.

En ese sentido, el Congreso de la República vivió una jornada sumamente convulsionada y marcada por la evidente polarización política, en la cual las diferencias ideológicas e institucionales entre la bancada oficialista y las agrupaciones de oposición terminaron imponiéndose sobre el análisis estrictamente técnico de la iniciativa delegatoria enviada por el Poder Ejecutivo.