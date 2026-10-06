Marco Zunino supera el cáncer de vejiga y celebra el fin de su tratamiento: "Contento y agradecido"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marco Zunino vuelve a sonreír tras atravesar un delicado momento de salud. El actor anunció que superó el cáncer de vejiga y que terminó la inmunoterapia que venía recibiendo, luego de conocer que sus últimos resultados salieron limpios.

Marco Zunino termina su inmunoterapia

La noticia fue compartida por el propio Marco Zunino a través de sus redes sociales. El actor contó que el último viernes recibió su sesión final de inmunoterapia, tratamiento que inició luego de ser diagnosticado con cáncer de vejiga.

Con la última sesión ya realizada, Marco Zunino decidió contarle a sus seguidores cómo se encuentra actualmente y llevó tranquilidad al informar que sus resultados médicos están bien. Aunque todavía deberá continuar con controles, el artista se mostró feliz por haber completado esta parte del proceso.

"Este viernes fue mi última inmunoterapia por el cáncer de vejiga que tuve. Todo limpio. Seguiremos con chequeos, pero hemos terminado esta etapa contento y agradecido", escribió el actor en su publicación.

La publicación, como era de esperar, rápidamente generó muestras de cariño y alegría entre quienes han seguido de cerca este difícil proceso.

Para llegar a este momento tuvieron que pasar casi dos años desde que el actor decidió contar públicamente que padecía cáncer de vejiga. Fue en noviembre de 2024 cuando, durante una entrevista, reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad en etapa 1.

Al conocer el diagnóstico en una etapa temprana, Marco Zunino inició el tratamiento correspondiente y, con el paso del tiempo, fue compartiendo algunos detalles de este proceso con sus seguidores. Ahora, después de completar la inmunoterapia, puede celebrar el cierre de esta fase.

¿Qué diagnóstico tenía Marco Zunino?

El actor, recordado por su participación como Leonardo en Al fondo hay sitio, también tiene una extensa trayectoria en televisión, teatro y musicales.

Desde sus primeros años en programas como Nubeluz y su participación en Torbellino, fue construyendo una carrera que posteriormente también lo llevó a trabajar fuera del Perú.

En 2012, interpretó al abogado Billy Flynn en el musical Chicago, presentado en el Ambassador Theatre de Nueva York, convirtiéndose en el primer actor latinoamericano en protagonizar este espectáculo en Broadway. También participó en producciones internacionales como Alias, Decisiones y Control Z.

Así, Marco Zunino cierra una etapa de su lucha contra el cáncer de vejiga con gratitud y alegría, mientras se prepara para continuar con sus controles médicos y afrontar este nuevo momento de su vida.