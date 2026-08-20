Korina Rivadeneira: aparecen más videos del vocalista de Rawayana ignorándola en pleno concierto

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira vuelve a llamar la atención tras la aparición de nuevos videos del vocalista de Rawayana ignorándola durante el concierto en Lima. Las imágenes muestran otro momento del curioso encuentro entre la venezolana y Beto Montenegro.

Korina es ignorada por Beto Montenegro

Todo pasó este 15 de agosto durante el show que se mandó Rawayana en Lima. En pleno concierto, Korina Rivadeneira subió al escenario y se acercó al vocalista Beto Montenegro, quien se encontraba de espaldas al público.

La exchica reality decidió llamar su atención y, según contó posteriormente, llegó a preguntarle si quería bailar. Sin embargo, el cantante continuó con su presentación y terminó dándole la espalda, sin responder al gesto de la modelo.

El momento no tardó en circular por redes sociales y rápidamente se convirtió en una de las escenas comentadas del espectáculo. Ante la cantidad de videos que comenzaron a aparecer, Korina decidió contar su propia versión de lo sucedido y tomó el episodio con bastante humor.

"Miré a Beto, que es el cantante de Rawayana, y le dije bailamos, y justo me dio la espalda", explicó la venezolana al recordar lo ocurrido.

La situación, eso sí, le generó algo de vergüenza al verse en las imágenes. "Yo solo pensaba: tierra, trágame ahora, por favor", comentó Korina, quien incluso pidió que le enviaran los videos para poder reírse nuevamente de la situación.

Aparecen más videos de Korina Rivadeneira

Cuando parecía que el curioso episodio ya había quedado en una sola grabación, aparecieron nuevas imágenes que muestran otro momento del encuentro entre Korina Rivadeneira y Beto Montenegro.

En este nuevo video, el vocalista de Rawayana aparece saludando con afecto a otras personas durante el concierto. Luego pasa cerca de Korina, pero nuevamente no se detiene ni establece contacto con ella, una escena que se suma al primer clip que circuló en redes sociales.

Pese a todo, la modelo decidió no tomar el momento como algo negativo. En sus redes sociales aseguró: "Pero fuera de bromas, qué regalo vivir algo así". Korina también destacó la experiencia de haber disfrutado del concierto junto al público y de haber conectado con la música de su país natal.

Así, los nuevos videos del vocalista de Rawayana ignorando a Korina Rivadeneira durante el concierto en Lima vuelven a poner en escena aquel curioso encuentro con Beto Montenegro. Mientras las imágenes siguen generando comentarios, la venezolana ha optado por recordar el momento con humor.