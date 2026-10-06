¡Última oportunidad para ARMY! Ticketmaster libera entradas de producción para conciertos de BTS en Lima

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una ventana de esperanza para el club de fans de BTS se ha abierto a escasas horas de que retumbe el Estadio de San Marcos con sus conciertos. Una noticia de último minuto ha encendido la ilusión de miles de seguidoras que se habían quedado fuera del evento.

A través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales, las empresas promotoras Live Nation Perú y Ticketmaster anunciaron la liberación extraordinaria de un lote limitado de entradas para todas las fechas programadas en la capital peruana. La venta oficial se concretará hoy martes 6 de octubre a las 5:00 p.m. directamente en la plataforma digital oficial.

No obstante, la empresa tiquetera precisó que la fila virtual estará operativa desde 30 minutos antes, es decir, a las 4:30 p.m., recomendando a los usuarios ingresar con la máxima anticipación posible, dado que los boletos se adjudicarán por estricto orden de llegada y se prevé un agotamiento en cuestión de minutos.

¿Cómo es que se liberaron boletos?

Ante la incertidumbre de los seguidores sobre la procedencia de estas ubicaciones, la tiquetera aclaró mediante sus canales oficiales el motivo de esta sorpresiva apertura. Según explicaron, se trata de pases de producción que originalmente permanecían retenidos por requerimientos técnicos, logística del montaje del escenario o cálculo de visibilidad.

Una vez finalizados los trabajos de infraestructura y confirmada la distribución espacial definitiva en el recinto deportivo, la organización determinó la habilitación de estos cupos adicionales.

Asimismo, Ticketmaster confirmó que este lote especial abarca un número muy reducido de pases para el codiciado Soundcheck en fechas seleccionadas. Respecto a las condiciones de compra, la plataforma puntualizó que no se requerirán membresías previas, cualquier fanático podrá acceder al sistema mediante su página oficial, se aceptarán todos los medios de pago y no aplicarán descuentos con tarjetas bancarias.

Configuración del recinto y logística de seguridad

De cara a la experiencia dentro del coloso universitario, la ticketera despejó una de las dudas más recurrentes entre el público asistente al ratificar que en la zona de Campo no existirá ninguna separación interna ni subdivisiones por sectores. Esta disposición busca optimizar el desplazamiento de las fanáticas y mantener un flujo uniforme durante el desarrollo de los espectáculos.

Sumado a ello, las autoridades policiales y municipales recordaron a las asistentes la importancia de acudir únicamente a la web oficial btsworldtourofficial.com o a la plataforma de Ticketmaster para concretar sus transacciones. Esto cobra vital importancia considerando las recientes advertencias emitidas por el Ministerio Público sobre la proliferación de mafias de reventa e intentos de estafa con códigos QR duplicados en las inmediaciones del local deportivo.

La sorpresiva liberación de entradas de producción representa un auténtico salvavidas para el fandom que mantenía viva la esperanza de presenciar el retorno de BTS a los escenarios peruanos. Con la fila virtual habilitada desde las 4:30 p.m., la velocidad de conexión y la puntualidad resultarán determinantes para asegurar un boleto en este último proceso de venta oficial.

Al mismo tiempo, respetar los canales formales garantizará que la fiesta del K-pop se viva con total tranquilidad, resguardando la seguridad financiera e integridad del público en cada una de las jornadas programadas en San Marcos.